Çöp Adam'da Tamer, Berrin'e yakalandı! 'Peri'yi orada tutması çok zor artık'

YORUM YAĞDI

Berrin'in mahzeni görmesi ve son sahnede Tamer'in Periyi bayıltmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



"Karısı mahzenin yerini keşfettiği için Tamer, Peri'yi başka bir yere götürecek"

"Kadını bayılttı zeytin ağacı seviyor diye Ayvalık’a götürecek"

"Hikayeleri aynı, belki de bu yüzden birbirlerine alıştılar bu kadar çabuk"

"Berrin mahzeni gördü, artık Tamer'in Peri'yi orda tutması çok zor gibi"

"Tamer hasta ve geçmişte hayalini kurduğu her şeye sahip olmak istiyor. Aslında Peri de sahip olmak istediklerinden biri"

"Aslında Peri'yi kaçırdığına pişman oldu ama bırakırsa başına kötü şeyler geleceği için bırakamıyor"

"Peri zaten zor zamanlardan geçiyor, bunları hiç hak etmiyor"

"Tamer küçüklüğünde onu tek iyi hissettiren anı ( kırmızı saçlı kadını gördüğü anı) unutmamak için sanki Peri'yi tutsak etmiş"

"Berrin gizli yeri buldu, Tamer'in Peri'yi orada tutması çok zor artık"