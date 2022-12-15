Çöp Adam'da Tamer, Berrin'e yakalandı! 'Peri'yi orada tutması çok zor artık'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam dizisi, çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 14 Aralık Çarşamba akşamı 3. bölümü yayınlanan dizide; Tamer'e yönelik şüphelerin artması ve Peri'nin de onunla ilgili bir şeyler öğrenmesi dikkat çekti.
Çöp Adam dizisinin son bölümünde; dışarı çıkan Peri, tam 'İmdat' diye partiye doğru koşarken Tamer'e yakalandı. Onu mahzene yeniden indiren ve bileğinden zincirleyen Tamer, hemen başına bant yapıştırıp partiye gitti. Berrin'in tepkisi sonrası ona başını kapıya çarptığını söyledi.
Bunun üzerine Seko da arkadaşına neler olduğunu sordu. Anlatacağını söyleyen Tamer, bütün akşamı Peri ile geçirdi.
Ablasının 'dikkatli ol' sözlerine takılan Berrin, çalışma odasının kapısını çalıp, eşine seslendi. Bir cevap alamayınca telefonla arayan ve içeriden çaldığını duyunca hamle yapan Berrin, kapıyı açan anahtar da bulamayınca kapıyı tornavida ile zorlamaya başladı. Tam o anda kapıyı açan Tamer, ona ne yaptığını sordu. Eşinin çalışma odasını turlayan Berrin, odasına çıktı.
Meryem'i rıhtımda gören Tamer, bileğindeki dövmeyi sordu. "O izi kapatmak için bunu yapmam gerekiyordu" diyen kardeşine cevap veren Tamer, "O izler bizim yüreğimizde, gözlerimizin önünde. O yüzden ne yaparsan yap, o izleri kapayamayacaksın" ifadelerini kullandı.
Ertesi gün Peri'ye temizlenmek için bir şeyler alan Tamer, daha sonra Berrin, Ahu ve Selim ile yemeğe gitti. Berrin'in ablası Ahu'nun tatil teklifini reddeden Tamer, kendisini arayan Seko'yu dinlemeyip, masadakilere de şirkete gitmesi gerektiğini belirtti.
Tam kalkacakları sırada Peri'nin komşularının gelip onu sormasıyla ne yapacağını bilemeyen Tamer, kendisini biriyle karıştırdıklarını söyledi.
Bu sırada Peri de mahzende kardeşi ile eşinin ihanetini ve yaşadıklarını düşünerek bir kez daha kahroldu.
Ardından Peri'nin müdürü olduğu bankaya giden Tamer, Begüm Hanım ile görüşüp masadan Peri'nin bilekliğini aldı. Akşam Seko'yla buluşan Tamer, eşi ve onun ablasından sıkıldığını anlattı.
Arkadaşının hareketlerine anlam veremeyen Seko, ona hayatında biri olup olmadığını sordu. "Saçmalama" diyen Tamer, "Kanunsuz işler yapsam, bir akşam sana gelsem beni saklar mısın?" dedi. Seko da ölene kadar saklayacağını belirtti.
Eve döndüğünde Peri'nin duş almasını sağlayan Tamer, onun karşısında soyunmasına aldırmadan giyinmesini söyledi ve yukarı çıktı. Sonrasında Berrin'in yanına giden Tamer, onun Peri'yi sormasıyla sinirlendi. Gece yerde yatan Tamer'in erkenden gittiğini fark eden Berrin, eşinin peşine düştü. Onun bahçedeki bölümden mahzene indiğini gören Berrin, peşinden gitti.
Eşinin kendisini takip ettiğini anlayan Tamer, hemen mahzeni toparladı ve Peri'nin ağzını bağladı. Onu sandığa kilitleyen Tamer, eşinin alerjisinin tutunca onunla birlikte dışarı çıktı. Bu sırada kucağında Damla ile koşan Meryem, onun merdivenden düştüğünü söyledi.
Hastanede Damla'nın iyi olduğunu öğrenen Tamer, işi olduğunu söyleyerek gitmek istedi. Buna bozulan Berrin ise eşine kızından daha önemli ne işi olabileceğini sordu. Kızının iyi olduğunu ifade eden Tamer ise taksi bulamayınca motorlu kuryeye para vererek eve döndü.
Hemen mahzene inen Tamer, Peri'yi çıkarttı ve ona su verdi. Dertleşen ikiliden Peri, Tamer'e özel hayatıyla ilgili sorular sordu ve “Evli, barklı, çocuklu adamsın. Benimle ne işin var senin?” dedi. Tamer de bilmediğini söyledi.
Bu sırada yeğeniyle konuşan Meryem, onu babaannesi yüzünden düştüğünü kimseye anlatmaması konusunda tembihledi. Halasına karşı çıkan Damla da babaannesinin ilk eline vurduğunu anlattı. Sonrasında eve dönen Berrin, Meryem ve Damla odalarına çekildi.
Peri'nin evine giden Begüm ise onun komşularıyla konuştu. Tamer'i gören kadın, kapıya gelen adamı tarif etti. Kafasında bir yara bandı da olduğunu ekledi. Tamer Yılmaz'ın bankaya kafasında bantla geldiğini hatırlayan Begüm ise ondan şüphelendi ve bir bahaneyle görüşmek istedi. Tamer de onu geri çevirdi.
Akşam Tamer'in cebinden çıkan bileklikten şüphelenen Berrin ise Meryem'e "Ağabeyinin hayatında biri var, bak bunu buldum" dedi. Ağabeyini korumak isteyen Meryem ise o bilekliğin kendisinin olduğunu söyledi.
Sonrasında Berrin, Meryem ve kızı Damla ile dondurmacıya giden Tamer, ev için paket yaptırdığı sırada gördüğü pastayı da Peri için aldı. Gece pastayla mahzene inen Tamer, Peri'ye kendi yedirmek istedi. O sırada çocukluğunda gördüğü kızıl saçlı kadının yediği pastanın aynısından aldığını hatırlayan Tamer, o kadın ve sevgilisini taklit etmek istedi. Ona izin vermeyen Peri de pastayı beğenerek kendi yedi.
Tamer, kendisine "Seninle konuşmak iyi geldi" diyen Peri'ye "Yabancı birine içine açmak iyi gelir. Senin anlattığın kadarını bilir" cevabını verdi. Bunun üzerine Peri, ona çok yabancı hissetmediğini söyledi. Tamer'e küçükken dertleştiği zeytin ağacını anlatan Peri birden bayıldı. Tamer ise gülümseyerek onun başını tuttu.
Berrin'in mahzeni görmesi ve son sahnede Tamer'in Periyi bayıltmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Karısı mahzenin yerini keşfettiği için Tamer, Peri'yi başka bir yere götürecek"
"Kadını bayılttı zeytin ağacı seviyor diye Ayvalık’a götürecek"
"Hikayeleri aynı, belki de bu yüzden birbirlerine alıştılar bu kadar çabuk"
"Berrin mahzeni gördü, artık Tamer'in Peri'yi orda tutması çok zor gibi"
"Tamer hasta ve geçmişte hayalini kurduğu her şeye sahip olmak istiyor. Aslında Peri de sahip olmak istediklerinden biri"
"Aslında Peri'yi kaçırdığına pişman oldu ama bırakırsa başına kötü şeyler geleceği için bırakamıyor"
"Peri zaten zor zamanlardan geçiyor, bunları hiç hak etmiyor"
"Tamer küçüklüğünde onu tek iyi hissettiren anı ( kırmızı saçlı kadını gördüğü anı) unutmamak için sanki Peri'yi tutsak etmiş"
"Berrin gizli yeri buldu, Tamer'in Peri'yi orada tutması çok zor artık"