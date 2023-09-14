Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam, 13 Eylül akşamı yayınlanan 26. bölümüyle ekranlara geri döndü. Dilber'in öldürülmesi ve Devrim'in kaçırılmasıyla zor günler geçiren Yılmaz ailesinin gizli düşmanları ve Tamer'in gerçeği öğrenmesi bölüme damga vurdu.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 1

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam, 26. bölümüyle ikinci sezona merhaba dedi. Çöp Adam yeni sezon ilk bölümde; oğullarının kaybıyla perişan olan Tamer ile Peri'den Tamer'in Devrim'i kaçıran kişinin kim olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 2

YILMAZ YALISI'NDA ZOR GÜNLER

Çöp Adam son bölümde; Dilber'in öldürülmesi ve Devrim'in kaçırılmasıyla yalıda herkes perişan olurken; Peri de kendini odaya kapattı.

Çaresizce oğlunun bulunmasını bekleyen Peri, "Kimseyi koruyamadım" diye sinir krizi geçirirken Meryem onu sakinleştirmeye çalıştı.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 3

PERİ'NİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Devrim'in bulunamadığı her gün daha kötü olan Peri'nin yalıda her kapıya özel şifreli kilitler koydurduğu ve sürekli kameralardan her yeri izlediği görüldü.

Bu sırada kimseye bir şey fark ettirmeden hayatına devam eden Elit'in İpek'ten hoşlanmasa da onu yanında tutması dikkat çekti.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 4

VİRAN MÜDÜR GELDİ

Aynı anlarda Tamer ve Seko da çocukları kaçırıp satan bir çetenin üyeleriyle bağlantıya geçti. İkili bunu konuşurken Tamer'in eski dostu polis Viran da yalıya geldi. Planı dinleyen Viran, Tamer'in çete ile bağlantıya geçmesini iş birliği yaparsa kabul edeceğini söyledi.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 5

Viran gidince Peri'ye habersiz bir şey yapmayacağını söyleyen ardından da Seko ile evden çıkan Tamer, "Bu olanlar yüzünden sadece oğlumu değil, kızımı da kaybettim. Oğlum kim bilir nerede, kızım güvenliği için yurt dışında. Bir kız kardeşim vardı, yıllar sonra yanıma geldi o da benim evimde öldü. Onlar benim yanımda, güvende olmalıydı" dedi.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 6

TAMER İPUCU PEŞİNDE

Şirkete giden Tamer, Elit'ten yüklü miktarda bir para hazırlamasını istedi. Bu durumdan şüphelenen Elit ise İpek'i arayarak Devrim'i kaçırdığını günü anlatmasını rica etti. İpek, onu yalının kapısından alıp kendisine götüren adamların çok profesyonel olduklarını ve onlarla hiç konuşmadığını belirtti.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 7

Bu sırada terapiye giden Peri, seansa girmeden oradan çıktı. Gidip bir restorana oturduğu anda muayenehanede gördüğü adamın masaya gelip her şeyi kendisine anlatmasını istemesiyle şaşırdı.

Peri'nin dertleştiği adam Sarp'ın Elit'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Peri ile tesadüfen tanıştığını, her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Sarp, Elit'e "Ne olursa olsun plana sadık kalacağız" dedi.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 8

Çocuk kaçırma çetesinden gelen mesaj sonrası Viran'a haber veren Tamer, hazırlattığı parayı alıp önce Dilber'in mevlidine gitti.

Mevlitten adamlarla buluşmaya gitmek üzere ayrılırken Peri ile konuşan Tamer, Peri'nin endişelenip "Bazen bu yaşadığımız şey enkazmış gibi geliyor" sözlerine "Gördüğüm en güzel enkazsın" dedi.

Meryem'e de bir şey söylemeyen Tamer, Seko ve Viran ile birlikte olacağını, Peri'ye göz kulak olması gerektiğini söyledi.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 9

İPEK, DİLBER'İN EVİNE GELDİ

Elit'in "Evden sakın çıkma" uyarılarını dinlemeyen İpek ise mevlite gitti. O sırada Peri ile içeri giren Elit onu gördü. Bir bahaneyle Peri'yi dışarı çıkarmayı başardı.

Kimseye görünmeden evden çıktığını zanneden İpek ise Bülent'e yakalandı. İpek'in arkasından koşsa da yetişemeyen Bülent şaşırdı.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 10

TAMER'İN GİZLİ DÜŞMANLARI

İpek'e kızan Elit, eve girdiğinde ağabeyi ve kardeşiyle konuştu. Peri'yi etkilemeye çalışan ağabeyi Sarp, görevlerinin zor olduğunu söyledi ve "Burak için, annemiz için bunu yapmalıyız" dedi.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 11

Meryem, Tamer ve Seko'nun gittiği yeri Peri'ye söylememeleri için herkesi tembihlerken Peri salona geldi. İkisinin yerini biliyorlarsa söylemelerini isteyen Peri, "Bu hayatta size de güvenemezsem tutanacak bir dalım kalmayacak" dedi. Bunun üzerine Meryem, olanı biteni anlattı.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 12

SEKO VE TAMER OPERASYONDA

O anlarda çete ile buluşmak üzere binaya giren Tamer ve Seko, parayı verip çocuğu aldıkları an Tamer içeride kaldı. Oğlunun kaçırıldığını söyleyen Tamer, silahlarla karşı karşıya kaldığı sırada fotoğrafı gösterdi.

Oğlunu onların kaçırmadığını bildiğini söyleyen Tamer, yardım isterken Viran ekibiyle içeri girdi. Adamları alan Viran, operasyon sonrası Peri'ye her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.

Karakola gittiklerinde tutuklanılan adamlarla konuşmak isteyen Tamer, Azer'e ailesini Özbekistan'dan getirmek için bir teklif yaptı ve ona kartını attı.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 13

EVDEN KAÇAN İPEK'İ BÜLENT BULDU

Tamer, kendisine küsen Peri'nin gönlünü almaya çalışırken Elit'in kardeşi Çağla, ev görevlisi olarak yalıya mülakata gitti.

Bu sırada ağabeyi ile konuşan Elit, Sarp'ın "Dört dörtlük bir felaket hayal ediyorum"sözleriyle keyiflenirken İpek de pencereden çıkarak evden kaçtı.

Peri'nin annesini gördüğüne kimseyi inandıramayan Bülent ise bir mekana gidip oturan İpek'i buldu.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 14

TAMER OĞLUNU KAÇIRANI BULDU

Aynı anlarda Peri ile Tamer de sorunlarını çözmeye çalışırken Azer'den mesaj geldi. Bebeği kaçıran kapüşonlu kişinin kadın olduğunu kanıtlayan Azer, İpek'in fotoğrafını yolladı.

Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek" - 15

Tamer'in oğlu Devrim'i kaçıran kişinin İpek olduğunu öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Tamer öğrendi sonunda İpek'in oğlunu kaçırdığını"
"En azından İpek'in kaçırdığını öğrendiler"
"Bülent bu sefer hakkından gel şu İpek'in"
"Elit ve ailesinin Tamer ile ne derdi var acaba?"
"Sen şimdi bittin İpek"

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