Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek"

Çocuk kaçırma çetesinden gelen mesaj sonrası Viran'a haber veren Tamer, hazırlattığı parayı alıp önce Dilber'in mevlidine gitti.



Mevlitten adamlarla buluşmaya gitmek üzere ayrılırken Peri ile konuşan Tamer, Peri'nin endişelenip "Bazen bu yaşadığımız şey enkazmış gibi geliyor" sözlerine "Gördüğüm en güzel enkazsın" dedi.

Meryem'e de bir şey söylemeyen Tamer, Seko ve Viran ile birlikte olacağını, Peri'ye göz kulak olması gerektiğini söyledi.