Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek"
Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam, 13 Eylül akşamı yayınlanan 26. bölümüyle ekranlara geri döndü. Dilber'in öldürülmesi ve Devrim'in kaçırılmasıyla zor günler geçiren Yılmaz ailesinin gizli düşmanları ve Tamer'in gerçeği öğrenmesi bölüme damga vurdu.
Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam, 26. bölümüyle ikinci sezona merhaba dedi. Çöp Adam yeni sezon ilk bölümde; oğullarının kaybıyla perişan olan Tamer ile Peri'den Tamer'in Devrim'i kaçıran kişinin kim olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.