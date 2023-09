Çöp Adam'da Tamer oğlunu kaçıranı buldu! "Sen şimdi bittin İpek"

PERİ'NİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Devrim'in bulunamadığı her gün daha kötü olan Peri'nin yalıda her kapıya özel şifreli kilitler koydurduğu ve sürekli kameralardan her yeri izlediği görüldü.



Bu sırada kimseye bir şey fark ettirmeden hayatına devam eden Elit'in İpek'ten hoşlanmasa da onu yanında tutması dikkat çekti.