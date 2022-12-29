Çöp Adam'da Tamer, Peri'den vazgeçmedi! 'Bu aşk ikisini de iyileştirecek'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 28 Aralık Çarşamba akşamı 5. bölümü yayınlanan diziye; Ayvalık'tan İstanbul'a dönmek üzere yola çıka Peri ve Tamer'in birbirlerinden kopamaması damga vurdu.
Çöp Adam dizisinin son bölümünde; odada Peri'nin uyanmasını bekleyen Tamer, ona kahvaltı hazırlayacağını ve kahvaltıyı sevdireceğini söyledi. Karavanla yolculuk yapacaklarını öğrenen Peri, mahzene dönmesine uzun saatler olduğunu düşündü. Bunun üzerine Tamer, onu İstanbul'da istediği yere bırakacağını söyleyerek özür diledi.
Duyduklarına üzülen Peri ise Tamer'in "Yemiyorsan yola çıkalım. Yolumuz uzun" demesi üzerine kahvaltısını henüz bitirmediğini söyledi. Peri'den yaşattıkları için tekrar özür dileyen Tamer ise kendisini arayan Berrin'e telefonunun kilitlendiğini ve geri döneceğini açıkladı. Berrin'i eşine inanmaması için uyaran ablası ise ona alışverişe gitmeyi teklif etti.
Yol boyunca İstanbul'a gitmemek için direnen Peri, benzin almak için mola verdiklerinde bir sürü atıştırmalık aldı. Sonrasında da kahve içmek istediğini söyledi. İkili kahve içip karşılıklı sohbet etti.
"Neden o elbise?" diye soran Tamer'e yanıt veren Peri, "O elbiseyi bankadaki arkadaşlar almıştı bana. Çok beğenmiştim. Yılbaşı yemeğinde giyerim diye düşünmüştüm. O gecede dünyadan göçüp gitmeden giymek istedim. Kefen niyetine giymiştim" dedi.
Sonrasında Peri, "Sen neden siyah giyiyorsun?" diye sorunca Tamer de "Aslında çocukken fakirliğimi gizlemek için siyah giyerdim" cevabını verdi.
Bu sırada Bülent Bey'in kendisine söylediği borç yalanına inanan Aysel ise Meryem'i bilekliği isteyerek tehdit etti. "Eğer o bilekliği bana vermezsen, odana adam aldığını ağabeyie söylerim. Ben o gün senin banyodaydım her şeyi duydum" dedi.
Annesinin bilekliği değerli sanmasına gülen Meryem ise Damla'ya vurduğunu ve merdivenden düşmesine sebep olduğunu hemen ağabeyine alatacağını ve şahidi olduğunu belirtti.
Bu sözler sonrası çaresiz kalan Aysel, Tamer'i arayarak para istedi. Seko ile parayı yollacağını belirten Tamer de bunun bir tekrarı olmasını istemediğini dile getirdi.
Benzinlikte tuvalete giren ve Tamer'i aklından çıkaramayan Peri ise yolu uzatmak için acıktığını ve geride bir köfteci olduğunu anlattı. Onu kırmak istemeyen Tamer, köfteciye gitti. Birlikte yemek yiyen ikiliden Tamer yola koyulmak istedi.
O sırada ablası ve çocuklarla alışveriş yapan Berrin ise ablasının isteği sonrası bir galeriye araba bakmaya gitti. Bir araba beğenen Berrin, eşine haber vermeden hareket etmek istemezken, ablası "Tamer'i hemen ara" dedi. Tamer'i arayıp durumu anlatan Berrin, "Hayırlı olsun" cevabıyla mutlu oldu.
Yola çıkmadan uykusu gelen Tamer, direksiyonu Peri'ye emanet ederek karavanda uyudu. Ancak uyandığında fazla bir yol alamadıklarını ve mola verdiklerini gören Tamer, Peri'ye "Çoktan İstanbul'da olmalıydık" dedi. Temkinli olduğunu anlatan Peri ise onu aldığı baldan ikram etti.
Nihayet İstanbul'a gelen ikili, Peri'nin isteği üzerine sahil kenarında durdu. Peri'ye doğru olanı yapmasını ve cezasını çekmeye hazır olduğunu anlatan Tamer, ona evine gitmesini söyledi. Hoşçakal çöp adam" diyen Peri de oradan uzaklaştı.
Yürüdükten sonra bir park gören Peri, çöpte buluğu kırık şişe ile intihar etmeyi düşünürken Tamer yetişti. Peri'yi bir kez daha kurtaran Tamer, onu yakın arkadaşı Seko'nun evine götürdü. İkiliyi gören Seko ise şoke oldu.
Mahzene dönmeyeceğini öğrenen Peri'nin Tamer'in yanından ayrılmak istememesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Peri Tamer'den ayrılmak istemiyor. Bu aşkın sonu hüsran olur"
"Tamer gerçek aşkı Peri'de buldu"
"Peri'yi Tamer iyileştirecek"
"Bu aşk Peri ve Tamer'i yakacak"
"Bu hikayede şimdiye kadar en çok Berrin'e üzüldüm"
"Peri hayatına nasıl devam edeceğini bilmiyor"
"İkisi birbirlerine iyi gelecek"
"Bu aşk hem Tamer'i hem Peri'yi iyileştirecek"