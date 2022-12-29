Çöp Adam'da Tamer, Peri'den vazgeçmedi! 'Bu aşk ikisini de iyileştirecek'

MERYEM VE AYSEL ARASINDA BİLEKLİK SAVAŞI

Bu sırada Bülent Bey'in kendisine söylediği borç yalanına inanan Aysel ise Meryem'i bilekliği isteyerek tehdit etti. "Eğer o bilekliği bana vermezsen, odana adam aldığını ağabeyie söylerim. Ben o gün senin banyodaydım her şeyi duydum" dedi.

Annesinin bilekliği değerli sanmasına gülen Meryem ise Damla'ya vurduğunu ve merdivenden düşmesine sebep olduğunu hemen ağabeyine alatacağını ve şahidi olduğunu belirtti.