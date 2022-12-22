Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’

Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam, 21 Aralık Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı dizinin son bölümüne; Berrin'in gerçeklerin peşine düşmesi ve Tamer ile Peri’nin Cunda kaçamağı damga vurdu. İşte Çöp Adam dizisinin son bölümünde yaşananlar...

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam dizisi, çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 21 Aralık Çarşamba akşamı 4. bölümü yayınlanan dizide; ortadan kaybolan Tamer ve Peri’nin keyifli bir gün geçirip yakınlaşırken, gerçeklerin peşine düşen Berrin’in kontrolünü kaybetmesi dikkat çekti.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 2

PERİ GÜNLER SONRA DIŞARIDA

Çöp Adam dizisinin son bölümünde; pastayı yiyip bayılan Peri, gözünü bir otel odasında açtı. Mahzende olmamasına şaşıran Peri, kendisi için hazırlanan kıyafeti ve “Uyanınca seni bahçeye kahvaltıya bekliyorum” notunu gördü. Giyinip bahçeye çıkan Peri, Tamer’e onunla rahatça Ayvalık’ta dolaşıp dolaşamayacağını sordu.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 3

TAMER VE PERİ AYVALIK'TA

Hiç tereddüt etmeden dolaşabileceğini söyleyen Tamer, Peri’yi alıp dışarı çıktı. Birlikte bir uçurumun kenarına giden ikiliden Tamer, kendisini ittirip ittiremeyeceğini sordu. Yüzüne bakarak yapamayacaksa arkasını döneceğini söyledi. Elini uzatsa da Tamer’i ittiremeyen Peri, kahve içmek istediğini söyledi.

Dertleşen ve geçmişleri hakkında konuşan ikiliden Peri, Tamer’in kendisine sormadan karar vermesine kızarak onun kendisine aşık olduğunu söyledi.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 4

SEKO, PERİ'Yİ ÖĞRENDİ

Bu sırada yalıda Tamer’i bulamayan Berrin, aldatıldığından şüphelenirken Seko’ya eşini sordu. Berrin’e bir yalan söyleyen Seko ise Tamer’i arasa da ulaşamadı. New York’a yeni oyun taslağının gitmesi gerektiğini söylemek için arkadaşını arayan Tamer, çalışma odasından taslağı almasını tembihledi. Nerede olduğunu açıklamayan Tamer, Seko’nun “Peri Hanım ile birliktesin değil mi?” sorusuna şaşırsa da çaktırmadı.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 5

Peri’nin evine gelip, onu soranın Tamer olduğundan şüphelenen Begüm ise soluğu Tamer’in şirketinde aldı. Tamer’in orada olmadığını öğrenince de gitti. Onun Peri’nin vekili olduğunu duyan Seko ise bir bahaneyle bankaya ziyarete giderek Peri’nin fotoğraflarını gördü.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 6

BERRİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve geldiğinde Meryem’in üzerine yürüyen ve bileklik konusunda yalan söylediği için bağıran Berrin, Peri’nin kim olduğunu ve bileklik gerçeğini sordu. Yengesinin tepkisine sinirlenen Meryem ise geri adım atmayınca Berrin vazoyu kırdı. Damla’nın korktuğunu söyleyerek orayı terk eden Meryem, bilekliği çöpe atacakken vazgeçti.

Odasına çekilen ve Tamer’in kıyafetlerini karıştıran Berrin, eşinin ceketinin cebinde Peri’nin kartını görünce soluğu bankada aldı. Peri’nin izinde olduğunu öğrenince kahrolan Berrin, yalıya döndüğünde ablasını görünce şoke oldu.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 7

BERRİN'İN ABLASI AHU YALIDA

Eşiyle kavga ettiği yalanını söyleyen Ahu, bir süre yalıda kalmak istediğini söyledi. Ablasına evet diyen Berrin, yemeğe Tamer’in gelmeyeceğini söyledi. Bundan şüphelenen Ahu, kardeşiyle dertleşirken olanı biteni öğrendi. Seko’ya gitmeleri gerektiğini söyleyen Ahu, Berrin’i ikna etti. İkili kimseye haber vermeden Seko’nun evine gitti.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 8

SEKO'DAN BERRİN'E: SİNİRLERİN BOZULMUŞ

Seko’ya Peri’nin kartını bulduğunu ve onun da izinde olduğunu anlatan Berrin, bu kadının kim olduğunu sordu. Böyle birini taımadığını açıklayan Seko ise Tamer’in böyle bir şey yapmayacağını ve çok yoğun olduğunu anlattı. Ağlayan Berrin’e sarılan Seko, “Sinirlerin bozulmuş” diyerek onu teselli etti. Seko’nun evinin önünde bir süre bekleyen Ahu ve Berrin, o arabasıyla çıkınca onu takip etmeye başladı.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 9

YAVUZ, MERYEM'İ ÖPTÜ

Bu sırada Funda için para bulmaya çalışan ve bu yüzden Aysel’i kullanan Bülent ise parayı yarına kadar bulamazlarsa öldürüleceğini açıkladı. Korkan Aysel, Meryem ile Berrin’in kavga ettiği bilekliğin çok pahalı olduğunu onu bulup satarlarsa parayı bulacaklarını anlattı. Gizlice kızının odasına giren Aysel, aradığını bulamadı. O sırada Meryem kendisini görmesin diye banyoya saklanan Aysel, Yavuz’un kızının odasına geldiğini duydu. Meryem’i kendine aşık etmeye çalışan Yavuz ise onu öptü.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 10

PERİ AYVALIK'TA KALMAK İSTEDİ

Peri ile Cunda’da keyifli bir akşam yemeği yiyen Tamer ise onun şarkı söyleme isteğine karışmadı. Tamer, Peri’ye sesinin çok güzel olduğunu söylerken, onun bir gece kalma isteğini kabul etmedi. Taş, kağıt, makas oynamayı teklif eden Peri ise kim kazanırsa onun dediğinin olacağını açıkladı. Oyunu Peri kazanınca birlikte otele gittiler.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 11

TAMER VE PERİ'NİN ROMANTİK AKŞAMI

Otelde şampanya içen ikilide Tamer, üst katta yatacağını söylerken, Peri “Sen de beni istiyorsun kabul et. Kalbinin atışı buradan duyuluyor” dedi. Bunun üzerine Tamer ve Peri romantik bir gece geçirdi.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 12

YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni bölüm sonrası Çöp Adam’ın 5. Bölüm ön izlemesi yayınlandı. Ön izlemede sabah uyanan ikiliden Tamer, Peri’ye kahvaltıyı sevdireceğini ve İstanbul’a karavanla döneceklerini söyledi. Ardından Peri’den yaşattığı her şey için özür dileyen Tamer, her şeyin bittiğini ve onu istediği yere götüreceğini söyledi. Bu karara şaşıran Peri ise “Kahvaltını bitirdiysen yola çıkalım” diyen Tamer’e “Hayır daha devam ediyorum” yanıtını verdi.

Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’ - 13

"PERİ HALİNDEN MEMNUN GÖRÜNÜYOR"

Peri ve Tamer’in Ayvalık’taki hallerine ve Çöp Adam 5. Bölüm ön izlemesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları....

"Peri yeni bir hayat için cesur değil"
"Tüm bunlar Tamer'in hayali olabilir mi?"
"Berrin bunu hiç hak etmedi, yazık oluyor"
"Peri aşık olmadı, Tamer'e oyun oynayacak"
"Peri'de Stockholm sendromu var"
"Berrin kahroldu"
"Peri halinden çok memnun görünüyor"
"Tamer ne hissediyor peki?"
"Peri gerçekten birileri onu sevsin diye çırpınnmaya o kadar alışmış ki kardeşi ve kocasından sonra, onu kaçıran adama kendini sevdirmeye çalışıyor"
"Berrin Tamer'e hiç itiraz etmeden yaşamanın bedelini ödüyor"
"Tamer küçük yaşta ve yoksullukta kardeşinin babası olduğundan, hızlıca başkaları için karar veriyor"

N-LIFE HABERLERİ

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