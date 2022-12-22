Çöp Adam’da Tamer ve Peri Cunda’da! ‘Berrin bunu hiç hak etmedi’

BERRİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve geldiğinde Meryem’in üzerine yürüyen ve bileklik konusunda yalan söylediği için bağıran Berrin, Peri’nin kim olduğunu ve bileklik gerçeğini sordu. Yengesinin tepkisine sinirlenen Meryem ise geri adım atmayınca Berrin vazoyu kırdı. Damla’nın korktuğunu söyleyerek orayı terk eden Meryem, bilekliği çöpe atacakken vazgeçti.

Odasına çekilen ve Tamer’in kıyafetlerini karıştıran Berrin, eşinin ceketinin cebinde Peri’nin kartını görünce soluğu bankada aldı. Peri’nin izinde olduğunu öğrenince kahrolan Berrin, yalıya döndüğünde ablasını görünce şoke oldu.