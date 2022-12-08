Çöp Adam’da Tamer'in yeni oyun karakteri Peri! ‘Belki de tüm yaşananlar bilinçaltı’

TAMER VE MERYEM'İN DRAMI

Ağabeyi yanına gelince onunla dertleşen Meryem, "Sen benim hem annem hem babamdın. Ama senin ne annen oldu ne baban. Buna rağmen onlar için şu yaptıklarına bir bak" dedi.

Tamer ise kardeşine "Bak işte her şeyi denedik. Ama içimizdeki bu öfke bitmemiş. Kaçarak başaramadık. Belki bu sefer onlardan o kadar da nefret etmediğimizi gösterirsek aradığımız huzuru öyle buluruz olmaz mı?" yanıtını verdi. Bunun üzerine Meryem de "Sen ne dersen o. Sen hem benim annem hem babamsın, her şeyimsin" ifadelerini kullandı.