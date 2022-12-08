Çöp Adam’da Tamer'in yeni oyun karakteri Peri! ‘Belki de tüm yaşananlar bilinçaltı’

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Çöp Adam dizisi, 7 Aralık Çarşamba akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan (Tamer) ve Elçin Sangu'nun (Peri) paylaştığı; kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Tamer'in Peri hakkındaki gerçekleri öğrenmesi ve Peri'nin mahzenden kaçması dikkat çekti.
Çöp Adam'ın son bölümünde; Tamer'in kim olduğunu ve kendisini neden kaçırdığını anlayamayan Peri, ona saldırırken; soğukkanlılığını koruyan Tamer ise onu ayak bileğinden zincirledi. Tamer, mahzenden çıkarkan çocukluğunda kardeşi Meryem'e bir pastanede gördüğü kırmızı ojeli, beyaz elbiseli, kızıl saçlı kadından ve onu kucaklayıp götüren sevgilisinden bahsettiği anı hatırladı.
Sonrasında yalının kapısına çıkan Tamer, oraya gelen taksiciyi gördü. "Yenge çantasını unutmuş" diyerek Peri'nin çantasını getiren taksiciyi yollayan Tamer Yılmaz, peşinden gelen karısı Berrin'e de adamı tanımadığını ve adres sorduğunu söyledi. Ardından odalarına gidip uyuyan ikilden Tamer, sabah uyandığı gibi Peri'ye yiyecek bir şeyler götürdü. Onun yemek yemediğini fark eden Tamer, "Açlıktan mı öldürmek istiyorsun kendini?" diye sordu. Bunun üzerine Peri de "Yaşamak istediğimi kim söyledi? Ölmek istiyorum, bu dünyadan kurtulmak istiyorum" diye bağırdı.
Kahvaltı etmeden evden çıkan ve Peri'nin çantasında bulduğu faturadaki adrese giden Tamer, komşuya yakalanınca Peri'nin bir arkadaşıymış gibi tüm hikayeyi dinledi. Komşu, Peri'nin eşi ve kardeşinin birlikte olduğunu ancak öldüklerini anlattı. Komşulara kendisini Peri'nin arkadaşı Ömer diye tanıtan Tamer, fırsat bulunca eve girdi. Peri'nin intihar notunu gören ve evi gezen Tamer, kapıya polisler ve Peri'nin arkadaşı Begüm gelince ne yapacağını şaşırdı. Önce saklanan Tamer, ilk fırsatta pencereden çıkarak dışarı doğru kendini sarkıttı.
Polis memurları ve Begüm, Peri'nin intihar ettiğinden şüphelenirken Tamer de yandaki çatıya atlayarak oradan uzaklaştı. Kendisini arayan Seko'ya planlanan röportajı iptal etmesini söyleyen Tamer Yılmaz, arkadaşını eve çağırdı.
Seko gelmeden Peri'yi internetten de araştıran Tamer, arkadaşına isim vermeden bir adamın tanımadığı bir kadını kaçırdığını, sonrasında onu bir mahzende tuttuğunu anlattı. Bunun nedenini bilmediğinden de bahseden Tamer, Seko bunu yeni oyunun hikayesi sanınca onu onayladı.
Ağabeyi yanına gelince onunla dertleşen Meryem, "Sen benim hem annem hem babamdın. Ama senin ne annen oldu ne baban. Buna rağmen onlar için şu yaptıklarına bir bak" dedi.
Tamer ise kardeşine "Bak işte her şeyi denedik. Ama içimizdeki bu öfke bitmemiş. Kaçarak başaramadık. Belki bu sefer onlardan o kadar da nefret etmediğimizi gösterirsek aradığımız huzuru öyle buluruz olmaz mı?" yanıtını verdi. Bunun üzerine Meryem de "Sen ne dersen o. Sen hem benim annem hem babamsın, her şeyimsin" ifadelerini kullandı.
Akşam yeni oyununu tasarlamak üzere harekete geçen ve evindeki mahzeni resmeden Tamer, ailesiyle yemek yemedi. Dışarıdan kendisi ve Peri için yemek söyleyen Tamer, kimseye görünmeden mahzene indi. Peri'nin elindeki 'Naz' dövmesini kazımaya çalıştığını gören Tamer, onun kanlar içindeki bileğini temizledi. "Naz kimdi?” diye soran Tamer'e önce "Hiç kimse" diyen Peri, gözyaşları içinde "Kardeşimdi. Sırtımı yasladığım duvardı o benim. İhanet ettim ben ona. Onun evinde onun yatağında kocasıyla birlikte oldum. Sonra da o hem kendini hem kocasını öldürdü" dedi.
Peri Sonad, "Yalan söylüyorsun. Kardeşin sana ihanet etti" diyen Tamer'e, "Kimsin sen? Nereden biliyorsun bunları çöp adam" dedi.
"Onları sen mi öldürdün?" diye soran Tamer'e cevap veren Peri, "Geldiğimde ölmüşlerdi. Küvette buldum onları" dedi.
Bileğindeki zincirden iyice sıkılan Peri "Yeter artık, ben gitmek istiyorum. Ne zaman bitecek bu? Onu da mı bilmiyorsun? Ödeteceğim ben sana bunu. Bu yaptığın çok büyük bir suç biliyorsun değil mi? Gez, dolaş, hayatının tadını çıkar. Çünkü kalan ömrünü hapiste geçireceksin. Sana diyorum. Elbet bulacaklar beni" dedi.
Sessizliğini bozan Tamer ise "Seni kimse aramıyor ki. Onu eve intihar notu bırakmadan önce düşünecektin" ifadelerini kullandı.
Kendisini kaçıran adamın bunları nereden bildiğini anlayamayan ve öfkelenen Peri, ona tehditler savururken, çalışma odasına çıkan Tamer, mutfağa gittiğinde pasta yapan Berrin’i ağlarken buldu. Eşine kendisini yalnız hissettiğini belirten Berrin’e kızan Tamer, “Senin sinirlerin bozulmuş” diyerek uyumaya gitti.
Ertesi gün yalıda Damla’nın doğum günü hazırlıklarıyla ilgilenen Berrin, gelen konuklarını karşılarken; Tamer, mahzende Peri’nin yanındaydı. Ablası ve eniştesine evi gezdiren Berrin, partiye gelen Seko’ya Tamer’i sordu. Seko ise Tamer’in kısa bir işi olduğunu az sonra geleceğini söyleyerek Berrin’i sakinleştirmeye çalıştı.
Gitmek isteyen Peri’yi dinlemeyen ve onun koluna pansuman yapmak için hareket eden Tamer ise onun arkasında olduğunu görse de kaçamadı. Atlı karıncanın bir parçasını Tamer’in kafasına vuran Peri, onu bayılttı ve dışarı çıktı.
Tamer’in yaşadıklarını oyuna çevirmesi ve Peri’nin mahzenden kaçmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Belki de Peri hiç yok, Tamer oyun hazırlıyor",
"Tamer ve Meryem'e çok üzüldüm",
"Bu kızdan ne istiyor ki Tamer?"
"Tamer çocukken gördüğü kadın yüzünden mi kaçırdı Peri'yi?"
"Elçin Sangu oynamıyor resmen yaşıyor"
"Tamer ve Peri giderek daha iyi anlaşmaya başlayacak"
"Belki de o mahsen o heykeller duvar temaları hepsi Tamer'in bilinçaltı"
"Tamer'in Peri'yi sadece tek bir nedene bağlı olarak kaçırmadığı belli"
"Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu uyumu çok iyi"
"Peri'yi çocukluğunda gördüyü kıza benzetmiş, çok hoşlanmış bu yüzden Peri'yi kaçırmış"