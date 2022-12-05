Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin ikinci bölümünün konusu ise şöyle:

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.