Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam, 2. bölümüyle 7 Aralık Çarşamba günü Star'da ekrana gelecek.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Star’da ekrana gelecek. 

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 2

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin ikinci bölümünün konusu ise şöyle:

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır. 

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 3

Vicdanının sesini susturmak için tüm ailesini bir araya toplayan Tamer’i geçmişin gölgeleri bir türlü rahat bırakmaz. Hem Meryem’in hem Tamer’in anne ve babalarını gördükleri her an, kapandığını sandıkları yaraları daha da derinden kanamaktadır.  Bülent ve Aysel ise Tamer’in sunduğu imkanların keyfini sürmektedirler.

Herkesi idare etmeye çalışan ve Tamer’in davranışlarındaki tuhaflığı  tedirginlikle izleyen Berrin, şimdiden yorgun düşmüştür. 

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 4

Tamer anlık kararının büyük sorunlara neden olacağının bilincinde ama girdiği yoldan dönüş olmadığının da farkındadır. Büyük kaybının acısını yaşayamadan kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulan Peri, öfkesinden aldığı güçle Tamer’e kolay kolay boyun eğmeyeceğini ilk fırsatta gösterir.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 5

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 6

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM FRAGMANI

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 7

ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çöp Adam'ın yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm konusu ve fotoğrafları - 8

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