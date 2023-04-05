Dizilerin en şık erkekleri

Ömer dizisinin otoriter babası Reşat Ademoğlu, giyim tarzıyla ilk bölümden bu yana dikkat çekiyor. Oyuncu Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat karakteri, vicdanlı, merhametli ve ailesine içtenlikle bağlı bir cami hocasıdır.
Ömer, Tahir ve Nisa adında üç çocuğu olan Reşat, onaylamadığı bir evlilik yapan Nisa ile arasına mesafe girmesinin ardından Ömer'in de benzer bir duruma düşmemesi için çabalıyor.
Her daim temiz, tertipli ve şık olarak ekran karşısına çıkan Reşat, oğlu Ömer'i Gamze'den uzak tutmak için uğraşacağa benziyor.
Yalı Çapkını dizisinin karizmatik ve çapkın babası Orhan Korhan da giyim tarzıyla göz dolduruyor.
Gençken bir hayli çapkın olan ve bu nedenle 'Yalı Çapkını' olarak bilinen Orhan, kibarlığıyla olduğu kadar takım elbiseleriyle de göz dolduruyor.
Gülgün ile evli olmasına rağmen İfakat ile yasak aşk yaşayan Orhan, dizide her daim takım elbise giyen karakterlerinden biri.
Yalının her türlü sorunuyla baş etmeye çalışan Orhan Korhan'a Emre Altuğ hayat veriyor.
Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinde Kazım Işık, gerek beyefendi tavırları gerek tarzıyla adından söz ettiriyor.
Işık kardeşlerin en büyüğü ve tüm idareye sahip olan Kazım, karizması ve her daim şık ve özenli giyimiyle herkesi kendine hayran etmeyi başarıyor.
Kadir Doğulu'nun canlandırdığı Kazım Işık karakteri, ailenin adeta toparlayıcısı…
Yaşı çok genç olmamasına rağmen hep bakımlı olan ve spor giyinse bile kendine yakıştıran Kazım, ekranın iyi giyinen örnek erkek karakterlerinden.
Çöp Adam dizisinde Tamer'in babası Bülent'e usta oyuncu Salih Kalyon hayat veriyor.
Bülent Yılmaz çocuklarıyla hiç ilgilenmemiş ve kendi lüksünden hiç ödün vermemiş. Çocuklarını dilendirse de takım elbisesini giymekten vazgeçmeyen Bülent Bey, yıllar sonra bakıp büyütmediği oğlu sayesinde yalıya taşındı.
Oğlu Tamer'in imkanlarından yararlanmaktan hiç çekinmeyen Bülent Yılmaz, alışveriş tutkusu ve çapkınlığıyla da dikkat çekiyor.