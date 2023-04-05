Dizilerin en şık erkekleri

REŞAT ADEMOĞLU- ÖMER

Ömer dizisinin otoriter babası Reşat Ademoğlu, giyim tarzıyla ilk bölümden bu yana dikkat çekiyor. Oyuncu Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat karakteri, vicdanlı, merhametli ve ailesine içtenlikle bağlı bir cami hocasıdır.

Ömer, Tahir ve Nisa adında üç çocuğu olan Reşat, onaylamadığı bir evlilik yapan Nisa ile arasına mesafe girmesinin ardından Ömer'in de benzer bir duruma düşmemesi için çabalıyor.