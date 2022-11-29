Engin Altan Düzyatan'dan Çöp Adam itirafı: Tamer'i oynarken çok iyi hissediyorum

Zor bir çocukluk geçiren Tamer'in bir anda zengin olması ve akabinde aldığı yalıda ailesiyle yeni bir hayat kurmaya çalışırken Peri (Elgin Sangu) ile karşılaşmasıyla dengelerin değişmesini konu eden dizinin kadrosunda; Altan ve Sangu dışında Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Başrolünde oynadığı Çöp Adam dizisinin hikayesiyle ilgili 'En Güzel Bölüm'e konuşan Engin Altan Düzyatan, "Açıkcası çok okuduğum hikayelere benzer bir hikaye değildi. Ama beni en çok etkileyen tarafı gerçek bir hikayede uyarlanması oldu" dedi.
Düzyatan, "Tamer'in gerçekten yaşamış bir adam olduğunu düşünmek, daha önce bunların yaşandığını hayal etmek beni çok heyecanlandırdı. Bir şekilde okuyup üzerine vakit geçirdikten sonra da işin içinde olmak istedim. İyi ki de istemişim. Çünkü hem çok iyi bir ekiple çalışıyorum hem de Tamer'i oynarken çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Canlandırdığı Tamer karakterini anlatan Engin Altan Düzyatan, "Tamer çok zeki bir adam bence. Teknolojiyle ve oyun dünyasıyla uğraştığı için ve çocukluğunda yaşadıkları nedeniyle de hayata çok başka, alışılagelmişin dışında bakıyor" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerine; "Tamer'in zeki olması beni çok etkiliyor. Bir noktaya karar verdikten sonra önünü arkasını düşünmüyormuş gibi hissetsek de bence her şeyin, attığı her adımın farkında olarak hareket eden bir adam. Bunlar çok heyecan verici benim için" diye devam etti.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan Çöp Adam dizisi, 30 Kasım Çarşamba akşamı 1. bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıkacak.