Engin Altan Düzyatan'dan Çöp Adam itirafı: Tamer'i oynarken çok iyi hissediyorum

Düzyatan, "Tamer'in gerçekten yaşamış bir adam olduğunu düşünmek, daha önce bunların yaşandığını hayal etmek beni çok heyecanlandırdı. Bir şekilde okuyup üzerine vakit geçirdikten sonra da işin içinde olmak istedim. İyi ki de istemişim. Çünkü hem çok iyi bir ekiple çalışıyorum hem de Tamer'i oynarken çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.