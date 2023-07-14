MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları

Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan MasterChef All Star'da haftanın eleme adaylarını belirlemek için mücadeleler devam ediyor. Zorlu yarışmada eleme potasına kalan 6 isim belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları - 1

MasterChef All Star'da dokunulmazlık rekabeti sürüyor. MasterChef Türkiye'de eleme adayları yapılan oylamalarla netleşiyor. Çoğunluğun oyunu alan isimler eleme potasında mücadele ediyor. 

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları - 2

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk iki mücadelesi sonunda kırmızı ekipten Berker ve Batuhan, mavi ekipten ise Gamze ile Mert eleme potasına kaldı.

MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları - 3

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Büşra'nın seçimi ile bir diğer eleme adayı Eray oldu. Oylama sonucuna göre en çok oy alan Rıfat 6'ncı gitme adayı olarak potada yer aldı.


MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları - 4

Yedinci eleme adayının belirlenmesi ardından potadaki isimler yarışmada kalmak için mücadele edecek. Bir yarışmacı, MasterChef All Star'a veda edecek.

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