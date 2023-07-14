MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları
Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan MasterChef All Star'da haftanın eleme adaylarını belirlemek için mücadeleler devam ediyor. Zorlu yarışmada eleme potasına kalan 6 isim belli oldu. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef All Star eleme adayları
MasterChef All Star'da dokunulmazlık rekabeti sürüyor. MasterChef Türkiye'de eleme adayları yapılan oylamalarla netleşiyor. Çoğunluğun oyunu alan isimler eleme potasında mücadele ediyor.