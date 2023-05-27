Ömer dizisinin Haluk'u Rüzgar Aksoy'un bilinmeyenleri

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze ile mahalle camisinin hocasının oğlu Ömer'in imkansız aşklarını konu alan diziye 19. bölümde dahil olan Rüzgar Aksoy, Gamze'nin eski eşi, Tuna'nın babası "Haluk Tezel" rolüne hayat veriyor.
Ömer'in Haluk'u Rüzgar Aksoy'un yeni rolü kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Rüzgar Aksoy'un merak edilenleri...
Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde eğitim alan ünlü isim, Haliç Üniversitesi konservatuarında oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.
Oyunculuğa "Adanalı" dizisiyle adım atan Rüzgar Aksoy, daha sonra "Serçe", "Türkan", "Annem Uyurken", "Ah Neriman", "Kara Sevda", "Yüz Yüze"gibi yapımlarda rol aldı.
Rüzgar Aksoy, son olarak "Kuruluş Osman" adlı dizide canlandırdığı "Turgut Alp" karakteriyle şöhreti yakaladı.
Öte yandan Rüzgar Aksoy, birkaç yıl önce Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.