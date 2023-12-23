Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu

"ARAMIZDA İYİ BİR ENERJİ OLUŞTU"

Hello dergisinin kapağı olan yıldızlar, dizinin başarısı ve aralarındaki enerji hakkında konuştu.

Gökçe Bahadır verdiği röportajda "Bu Selahattin ile ilk işimiz ve ilk tanışmamız. Buna rağmen birbirimizi sanki daha önceden tanıyormuşuz gibi rahattık. Aramızda iyi bir enerji oluştu. Selahattin’i öncelikle bir insan olarak seviyorum, bir oyuncu olarak da çok başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.