Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu
Her pazartesi ekranlara gelen Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu. Oyuncular birbirinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
Dizide Gamze ile Ömer karakterlerine hayat veren Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır kapak yıldızı oldu.