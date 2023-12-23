Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu

Her pazartesi ekranlara gelen Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu. Oyuncular birbirinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu - 1

Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizide Gamze ile Ömer karakterlerine hayat veren Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır kapak yıldızı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu - 2

"ARAMIZDA İYİ BİR ENERJİ OLUŞTU"

Hello dergisinin kapağı olan yıldızlar, dizinin başarısı ve aralarındaki enerji hakkında konuştu.

Gökçe Bahadır verdiği röportajda "Bu Selahattin ile ilk işimiz ve ilk tanışmamız. Buna rağmen birbirimizi sanki daha önceden tanıyormuşuz gibi rahattık. Aramızda iyi bir enerji oluştu. Selahattin’i öncelikle bir insan olarak seviyorum, bir oyuncu olarak da çok başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu - 3

"ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN HEPİMİZ ÇOK ŞANSLIYIZ"

Selahattin Paşalı ise rol arkadaşı için "Gökçe, kalbi ve ruhuyla oynayan bir oyuncu. Kendini ana bırakma ustası. Ama ben sadece oyunculuğunu izlemiyorum. Kariyerinin 20’nci yılında hala sete getirdiği neşe ve pozitiflik, hayranlık uyandırıcı. Ona sahip olduğumuz için hepimiz çok şanslıyız" dedi.

Ömer dizisinin oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı kapak yıldızı oldu - 4

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, 18 Aralık Pazartesi akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Ömer ve ailesinin evinin banka tarafından satışa çıkarılması ile Eda'nın düştüğü tuzak damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

DAHA FAZLA GÖSTER