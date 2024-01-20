Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar

ATIF'IN KALP YARASI

İncila'nın isteme töreni için babaannesi Afife'nin İstanbul'a gelişiyle Atıf Bey'in bir sırrı daha ortaya çıktı. Cemile ile telefon konuşmasında eskiyi hatırlayan Afife'nin o dönem köşke terzi olarak gittiği ve Atıf ile ilişkisinden hamile kaldığı ancak onun annesinin ikisine engel olduğu ortaya çıktı.