Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar

Star TV’nin iddialı yeni dizisi "Sakla Beni" perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Naz, Mete ve İncila’nın hikayesinin anlatıldığı dizideki sırlar da merak unsurunu arttırıyor. İşte Sakla Beni dizisinde gün yüzüne çıkmış ya da çıkmayı bekleyen gerçekler…

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 1

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni, ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İşte Sakla Beni dizisindeki büyük sırlar…

N-LIFE HABERLERİ

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 2

İNCİLA-METE AŞKI

Çocukluğundan bu yana kendisine iyi davranan Mete’ye aşık olan İncila, Naz’ın nişan elbisesini almaya gittiği mağazada onunla karşılaştı. Mete ise onun kim olduğunu bilmeden ilk görüşte İncila’dan etkilendi. Birlikte iki gece geçiren ikili arasındaki büyü , İncila’nın kimliğinin ortaya çıkmasıyla bozuldu.

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 3

BELGİN İLE FİLİZ ARASINDA ATIF BEY GERGİNLİĞİ

Uzun yıllar boyunca iki yakın arkadaş olan Belgin ve Filiz arasındaki iktidar mücadelesi ve gerginliğin sebebinin Atıf Bey olduğu ortaya çıktı. Filiz, arkadaşının babasıyla aşk yaşamasını kabullenemezken, Belgin ile Atıf da Kont Ziya izin vermediği için evlenememiş ve birbirlerinden uzak durmaya karar vermişler.

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 4

TANSU İLE İZZET'İN YASAK AŞKI

Dizideki diğer bir aşk üçgeni de Naz’ın babası, Filiz’in eşi İzzet’in; Mete’nin teyzesi Tansu ile yasak aşk içinde olması. İkilinin ilişkilerini tesadüfen de olsa bilen tek kişi ise İncila…

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 5

NAZ'IN AİLESİNİN MADDİ SIKINTILARI

Dizideki en büyük sırlardan biri de işi babalarından devralan Filiz ile kardeşi Bahri'nin şirketleri batırması ve Atıf’ın bunu öğrenmesi oldu. Filiz’in kızı Naz’ın Mete ile evliliğini, bu sebeple de önemsediği evlilik sözleşmesi krizi sırasında ortaya çıktı.

Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar - 6

ATIF'IN KALP YARASI

İncila'nın isteme töreni için babaannesi Afife'nin İstanbul'a gelişiyle Atıf Bey'in bir sırrı daha ortaya çıktı. Cemile ile telefon konuşmasında eskiyi hatırlayan Afife'nin o dönem köşke terzi olarak gittiği ve Atıf ile ilişkisinden hamile kaldığı ancak onun annesinin ikisine engel olduğu ortaya çıktı.

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