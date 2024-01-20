Ortaya çıkması an meselesi: Sakla Beni'ye damga vuran sırlar
Star TV’nin iddialı yeni dizisi "Sakla Beni" perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Naz, Mete ve İncila’nın hikayesinin anlatıldığı dizideki sırlar da merak unsurunu arttırıyor. İşte Sakla Beni dizisinde gün yüzüne çıkmış ya da çıkmayı bekleyen gerçekler…
Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni, ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İşte Sakla Beni dizisindeki büyük sırlar…