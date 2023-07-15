Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk’i başrolünde buluşturan Ruhun Duymaz’ın yayın tarihi belli oldu. Pazartesi günleri yayınlanacak olan Ruhun Duymaz dizisinin ilk bölümü 24 Temmuz'da yayınlanacak. Peki, Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...
Ruhun Duymaz dizisinin ilk bölüm tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler kadroya ve dizinin konusuna çevrildi. Hayranlarının merakla beklediği dizide Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.