Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, Şükrü Özyıldız ile Burcu Özberk’i başrolünde buluşturan Ruhun Duymaz’ın yayın tarihi belli oldu. Pazartesi günleri yayınlanacak olan Ruhun Duymaz dizisinin ilk bölümü 24 Temmuz'da yayınlanacak. Peki, Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 1

Ruhun Duymaz dizisinin ilk bölüm tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler kadroya ve dizinin konusuna çevrildi. Hayranlarının merakla beklediği dizide Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’a, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

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Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 2

Dizide Şükrü Özyıldız gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajanı, Ece ise binbir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsı canlandıracak.

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 3

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN KONUSUNA İLİŞKİN AYRINTILAR

Heyecanlı konusuyla dikkat çeken Ruhun Duymaz’da; Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral  (Tuğrul Tülek)’in  peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur.

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ruhun Duymaz dizisinin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 4

Civan’ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur’un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

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