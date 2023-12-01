Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz"

İNCİLA'NIN METE'YE TOKADI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sakla Beni son bölümde; Mete ve İncila'nın ne konuştuğunu duymayan ama tokadı gören Naz, ikisinden de hesap sordu.

O sırada gelen Filiz, İncila'yı bindallı ile görüp çılgına dönerken; Mete'nin teyzeleri ve Atıf Bey de içeri girdi.



Belgin ise Filiz'in Naz ile yalnız kalma isteğine "Kızını biraz tanısaydın buna şaşırmazdın" diye tepki gösterdi. Belgin'e anne-kız ilişkisinden haberi olmadığını ima eden Filiz'e kızan Atıf, Mete'yi de dışarı yolladı.