Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz"

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni, 30 Kasım Perşembe akşamı 5. bölümüyle ekranlara geldi. Sakla Beni yeni bölümde; iyice köşeye sıkışan İncila'nın Mete'nin teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Sakla Beni'de yaşananlar...

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 1

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalabek'in paylaştığı Sakla Beni, 30 Kasım'da 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye; İncila'nın Mete ile Naz arasında kalması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 2

İNCİLA'NIN METE'YE TOKADI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sakla Beni son bölümde; Mete ve İncila'nın ne konuştuğunu duymayan ama tokadı gören Naz, ikisinden de hesap sordu.

O sırada gelen Filiz, İncila'yı bindallı ile görüp çılgına dönerken; Mete'nin teyzeleri ve Atıf Bey de içeri girdi.

Belgin ise Filiz'in Naz ile yalnız kalma isteğine "Kızını biraz tanısaydın buna şaşırmazdın" diye tepki gösterdi. Belgin'e anne-kız ilişkisinden haberi olmadığını ima eden Filiz'e kızan Atıf, Mete'yi de dışarı yolladı.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 3

FİLİZ, İNCİLA'YI KOVDU

Atıf, rezil olduklarını söylerek evdeki herkese kızarken; Filiz de Naz ve İncila'yı çağırıp hesap sordu. Kızına ceza keseceğini söyleyen Filiz, "İncila bu gece bu evden gidiyor" dedi.

Naz, Mete'yi arayıp ondan yardım istedi. İncila tam evden giderken; Mete geldi. Naz'ı düşündüğünü söyleyen Mete, İncila'nın gitmeyeceğini ifade etti.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 4

METE, NAZ VE İNCİLA'NIN İMDADINA YETİŞTİ

Naz, Mete kapıyı açtığında İncila ile ikisine sarıldı. Bu sorunu çözmek isteyen Filiz ise Müberra'ya İncila'yı yollayacağını söyledi. Müberra da ona İncila'yı isteyen biri olduğunu anlattı. Filiz de bu duruma çok sevindi.

Naz, Mete ve İncila ile olanı biteni konuşurken; Mete, Naz'ın isteğiyle İncila'dan özür diledi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 5

Naz'a masaj yapmak için lavanta yağı almaya giden İncila, halasıyla karşılaştı. Müberra'nın Filiz'in onu evlendirmek istediğini söylemesiyle yıkılan İncila, buna karşı çıktı.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 6

NAZ'IN ÇEYİZİ EVDEN ÇIKTI

Sabah Naz'ın çeyizini Ziya Bey'in yalısına götüreceklerini söyleyen Filiz, Naz'a kendisini rezil etmemesini tembihledi.

Füsun, Filiz, Naz ve İncila, Ziya Bey'in yalısındayken; Naz, İncila'nın da onlarla kalacağını belirtti.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 7

BELGİN VE FİLİZ ARASINDA "ANNE" GERGİNLİĞİ

Filiz buna inatla karşı çıkarken; Naz ve Belgin bu durumu çözeceklerini söyledi. Filiz, Naz'ın Belgin'e "Anne" diyerek teşekkür etmesine bozuldu.

Filiz ise Gülten'e benzemediğini onun çocuğunu elinden alamayacağını ifade etti.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 8

İncila ile birlikte çeyizleri almaya giden Mete, "İnsan ona bu kadar değer veren birine nasıl böyle bir şey yapar?" dedi. İncila da ona "Ben kalbime söz geçiremedim. Ben onu değil, kendimi bıçakladım" ifadelerini kullandı.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 9

"YENİDEN ARKADAŞ OLALIM METE"

Çeyizleri açarken yanına gelen Mete'ye hiçbir şeyi planlamadığını "Beni hiç tanımadan benden etkilendin. İlahi bir hediye gibiydin. O zaman pişman olacağımı düşünmemiştim ama şimdi Naz'ın gözünün içine bakamıyorum. Yeniden arkadaş olsak, çünkü ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Bunun üzerine Mete de "Gitmene izin veremem. Ben, biz sensiz yapamayız. Ya Naz'a söyleyeceğiz her şeyi ya da bunun içinde debelenip duracağız. Ama gitmene müsaade edemem" dedi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 10

FİLİZ'DEN KIZINA REST

Filiz'in Naz'a "İncila bu evde kalamaz. İncila'nın güzelliğinin farkında değil misin? Kim kocasının yanında böyle güzel bir kadın ister? Sen hovarda Mete'ye mi güveniyorsun? Çıldırtma beni" dedi.

Naz, annesinin derdinin İncila'yı ailesi gibi görmesi olduğunu ifade ederken; Filiz de Bundan sonra dertlerini Belgin ve İncila ile hallet" ifadelerini kullandı.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 11

NAZ, ANNESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Çılgına dönen Filiz, yalıyı terk ederken; Naz da sinir krizi geçirdi. İncila kendisini ikna edince eve dönmeyi kabul etti.

Naz'ı alıp yukarı çıkan Atıf Bey, "Annen senin iyiliğini istiyor. Kadını buraya tek başına yollamışsın. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Eğer annen yoksa bu düğünde ailen de yok. Razıyım diyorsan o ayrı mesele" dedi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 12

İNCİLA, OZAN'DAN YARDIM İSTEDİ

O sırada Ozan'la birlikte Naz'ın gelin çiçeğini yaptırmaya giden İncila, "Bana yardımcı olursanız, yurt dışına gelip çalışmak istiyorum. Henüz karar vermedim ama akşama kadar netleştiririm" dedi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 13

METE, İNCİLA'NIN PLANINI ÖĞRENDİ

Kendini toparlayıp annesi Filiz'in yanına giden Naz, "Beni bugün gerçekten böyle bırakacak mısın? Ben seni bırakmadım, üzerime çok geldin" dedi. Özür istemediğini söyleyen Filiz, çok yorulduğunu belirtti.

Ozan ise Mete'ye "Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Kız benimle gelmenin yollarını arıyor. Ben bir şey yapmadan yazıldı bana" dedi.

Bir bahaneyle İncila'nın yanına çıkan Mete, "Kaçmadan önce bunu da mı giyecektin?" derken; Naz her şeyi hallettiğini söyleyerek içeri geldi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 14

DÜĞÜN GÜNÜ GELDİ ÇATTI

Düğün için Mete'nin kendisine hediye ettiği kırmızı elbiseyi giyen İncila, düğünden sonra halasının bulduğu adamın geleceğini öğrenince yıkıldı.

İncila, toparlanıp Naz'ın yanına gitti. Ancak onun elbisesini beğenmeyen Naz, askısını koparıp kendi siyah elbiselerinden birini giymesini söyledi.

Naz'ın baba evinden çıkaran Mete ve ailesi, gelini alıp düğün mekanına gitti.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 15

İNCİLA'DAN NAZ'A ANLAMLI HEDİYE

Naz'a ayrılmaları gerektiğini ifade eden İncila, onun kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek annesinden emanet küpeleri verdi.

Onu asla bırakmayacağını ifade eden Naz, küpeleri paylaşmaları gerektiğini "Biz ayrılırsak bu küpeler gibi işe yaramaz oluruz" dedi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 16

"KAÇALIM BURADAN İNCİLA"

Mete, Ozan'ı göz hapsinde tutarken; İncila onu çağırıp pasaportunu ona emanet etti. Peşlerinden giden Mete ise İncila'nın pasaportunu Ozan'ın elinde görünce bozuldu.

İncila ile baş başa kalan Mete, "Kimseye haber vermeden çekip gidecektin yani böyle. Gidemezsin, bırakmam dedim" diyen Mete, İncila'nın "Başka çaremiz yok. Ne istiyorsun benden?" sözlerine; "Hiçbir şeyin kıymeti yok senin için. Beni bir yalanın içine attın. Şimdi de çekip gidiyorsun. Nefret edemiyorum senden. Sürekli aklımda sen varsın" yanıtını verdi.

Bu sırada Naz da dahil herkes ortadan Mete'yi ararken; Mete de İncila'ya "Kaçalım buradan şimdi. Var mısın?" dedi.

Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz" - 17

Mete'nin İncila ile kaçmak istemesine sosyal medyadan yorum yağdı.

"Kaçamazlar bence"
"Ortalık iyice karıştı"
"Mete henüz İncila'yı çözemese de onu anladı"
"İkisi de Naz olmadan yapamaz, Naz da onlarsız yaşayamaz"
"Kesin yakalanacaklar"
"Ya Ozan ya Filiz onları görecek"
"İncila iki arada kaldı"

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