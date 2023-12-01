Sakla Beni'de İncila ve Mete kaçacak mı? "İkisi de Naz olmadan yapamaz"
Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni, 30 Kasım Perşembe akşamı 5. bölümüyle ekranlara geldi. Sakla Beni yeni bölümde; iyice köşeye sıkışan İncila'nın Mete'nin teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Sakla Beni'de yaşananlar...
Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalabek'in paylaştığı Sakla Beni, 30 Kasım'da 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye; İncila'nın Mete ile Naz arasında kalması damga vurdu.