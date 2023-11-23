Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler yayın tarihinde
Squid Game 2. sezon tarihi, diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk sezonuyla tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda nasıl olaylar yaşanacağı ve gerilim dolu oyunların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak?
Squid Game dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizide Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini söyleyerek tarihi açıklamıştı. Peki, Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak?