Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler yayın tarihinde

Squid Game 2. sezon tarihi, diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk sezonuyla tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda nasıl olaylar yaşanacağı ve gerilim dolu oyunların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler yayın tarihinde - 1

Squid Game dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizide Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini söyleyerek tarihi açıklamıştı. Peki, Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak?

N-LIFE HABERLERİ

Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler yayın tarihinde - 2

SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı. Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.

Squid Game 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler yayın tarihinde - 3

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

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