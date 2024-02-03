Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor
Yalı Çapkını, Ömer ve Sakla Beni gibi sevilen yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizi projesini duyurdu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yandaki Oda" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi "Yandaki Oda" hakkında merak edilenler...
Birbirinden başarılı yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV yeni dizisini duyurdu.
"Yandaki Oda" yakında ekranlara gelecek.