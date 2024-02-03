Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor

Yalı Çapkını, Ömer ve Sakla Beni gibi sevilen yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizi projesini duyurdu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yandaki Oda" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi "Yandaki Oda" hakkında merak edilenler...

Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 1

Birbirinden başarılı yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV yeni dizisini duyurdu.

"Yandaki Oda" yakında ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 2

OKUMA PROVASI YAPILDI

Yönetmenliğini başarılı projelere imza atan Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı, başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yandaki Oda’nın okuma provası yapıldı.

Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 3

YANDAKİ ODA'NIN KADROSUNDA KİMLER VAR?

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan Yandaki Oda dizisinde; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal rol alıyor.

Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 4

ÇOK YAKINDA STAR TV'DE

Star’ın yeni ve iddialı dizisi Yandaki Oda, yakında Star’da ekranlara gelecek.

İşte yıldız kadrolu "Yandaki Oda" dizisinin okuma provasından yansıyanlar...

Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 5
Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 6
Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 7
Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 8
Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 9
Star TV'den yeni dizi: Yandaki Oda geliyor - 10
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