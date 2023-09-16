Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var?
Survivor All Star 2024 sezonu yarışmacılarıyla ilgili paylaşımlar ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. 2024 sezonunda daha önceki yılların popüler isimleri mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan Survivor All Star yeni sezon yarışmacıları...
Survivor 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, kadroda yer alacak isimleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Bu sene "All Star" formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor.