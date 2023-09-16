Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var?

SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı, geçtiğimiz yıl 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayan yarışmanın bu yıl da benzer şekilde ocak ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Survivor All Star'a katılacağı kesinleşen isimler; Yiğit Poyraz, Turabi, Damla Can, Ogeday, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu, Doğukan Manço oldu.