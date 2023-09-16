Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var?

Survivor All Star 2024 sezonu yarışmacılarıyla ilgili paylaşımlar ardından gözler tarih bilgisine çevrildi. 2024 sezonunda daha önceki yılların popüler isimleri mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte açıklanan Survivor All Star yeni sezon yarışmacıları...

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 1

Survivor 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, kadroda yer alacak isimleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Bu sene "All Star" formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 2

SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı, geçtiğimiz yıl 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayan yarışmanın bu yıl da benzer şekilde ocak ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Survivor All Star'a katılacağı kesinleşen isimler; Yiğit Poyraz, Turabi, Damla Can, Ogeday, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu,  Doğukan Manço oldu. 

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 3

DOĞUKAN MANÇO

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 4

DAMLA CAN

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 5

ALEYNA KALAYCIOĞLU

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 6

NAGİHAN KARADERE

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 7

NİHAT ALTINKAYA

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 8

OGEDAY GİRİŞKEN

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 9

YİĞİT POYRAZ

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 10

SERCAN YILDIRIM

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 11

TURABİ ÇAMKIRAN

Survivor All Star kadrosuna yeni isimler ekleniyor: Survivor 2024 sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler var? - 12

NAGİHAN KARADERE

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