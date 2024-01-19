Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geniş bir kadroyla ekran macerasına başlayan Survivor'a her hafta bir isim veda ediyor. Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. Yarışmanın ikinci vedası 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 1

Survivor 2024 All Star'da bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda etti. Dört eleme adayından biri Survivor All Star macerasını tamamladı.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 2

Haftanın eleme adayları Kardeniz, Seda, Berna ve Sahra olarak belirlenmişti. Adayların belirlenmesinin ardından düellolara geçildi.

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 3

SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Berna ve Seda arasında oynanan düellonun galibi Berna oldu ve elenmekten kurtuldu. Kardeniz ve Sahra arasındaki düellonun galibi ise Sahra oldu. Son düello ise Seda ve Kardeniz arasında gerçekleşti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 4

VEDA AÇIKLAMASI

Yarışmaya veda eden Seda Aktuğlu; "Sessiz sedasız bir adanız olacak. Bu kadar erken elenmeyi beklemiyordum. Kum torbasını istiyordum. Stick'i son dakika seçtim. Omuzum ağrıdı. Hepinizden özür dilerim kabahatim olduysa. Sevgi istiyorum hep. Barış istiyorum. Gitmek de istemiyorum. Gitmek de istemezdim ama nasibim buraya kadarmış." ifadelerini kullandı.

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