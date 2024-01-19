Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Berna ve Seda arasında oynanan düellonun galibi Berna oldu ve elenmekten kurtuldu. Kardeniz ve Sahra arasındaki düellonun galibi ise Sahra oldu. Son düello ise Seda ve Kardeniz arasında gerçekleşti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.