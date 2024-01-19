Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim
Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Geniş bir kadroyla ekran macerasına başlayan Survivor'a her hafta bir isim veda ediyor. Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. Yarışmanın ikinci vedası 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...
Survivor 2024 All Star'da bir eleme heyecanı daha geride kaldı. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda etti. Dört eleme adayından biri Survivor All Star macerasını tamamladı.