Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler

Büyük finale doğru rekabet dozunun arttığı Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler belli oldu. Haftalık takımların kurulduğu ve hızlı eleme sisteminin başladığı yarışmada son iki eleme adayı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu hafta mavi takımdan üç kişi, kırmızı takımdan bir kişi eleme potasına kaldı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 1

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 23 Mayıs'ta 122. bölümü yayınlanan yarışmada haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 2

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden "Mavi" takım üç kişiyi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Son dokunulmazlık oyununun kaybedeni ise "Kırmızı" takım oldu. "Kırmızı" takım adayını performans listesi belirledi.

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 3

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı kırmızı takımdan çıkan üçüncü eleme adayını; "Performans listesine göre, kırmızı takımdan haftanın en kötü performansını sergileyerek aday olan isim Nefise." sözleriyle duyurdu. 

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 4

"BİR SAYI ALMIŞ OLSAYDIM HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ"

Az bir farkla aday olan Nefise, "Elimden geleni yaptım, bu benim performansım değildi, önümüzdeki hafta daha odaklı mücadele edeceğim. İlk kez gireceğim düeollaya, açıkçası nasıl bir atmosfer merak ediyordum. Bugüne nasipmiş, kaderde böyleymiş. 1 sayı almış olsaydım belki her şey daha farklı olacaktı. Elimden geleni yapacağım, hakkımda hayırlısı olacak." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 5

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dördüncü eleme adayı ise "Mavi" takım tarafından yapılan oylamayla belli oldu. Takım arkadaşlarının en çok ismini verdiği Batuhan haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 6

"HER TÜRLÜ DÜEOLLAYA GİRECEĞİZ"

Takım arkadaşlarının aday gösterdiği Batuhan ise; "Yapacak bir şey yok 10 kişi kaldık, her türlü düelloya gireceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun, girdik yani yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım, kalmak için. Bir şekilde uğraşacağım." sözleriyle duygularını ifade etti.

Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler - 7

SURVİVOR'DA DÜELLOYA KALAN İSİMLER

Böylece düelloya çıkacak tüm isimler netleşmiş oldu. Düellodaki eşleşmeleri de açıklayan Acun Ilıcalı, Nefise ile Damla'nın, Özgür ile de Batuhan'ın eşleştiğini söyledi.

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