Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler
Büyük finale doğru rekabet dozunun arttığı Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler belli oldu. Haftalık takımların kurulduğu ve hızlı eleme sisteminin başladığı yarışmada son iki eleme adayı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu hafta mavi takımdan üç kişi, kırmızı takımdan bir kişi eleme potasına kaldı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 23 Mayıs'ta 122. bölümü yayınlanan yarışmada haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.