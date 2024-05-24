Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da eleme potasına kalan isimler

"HER TÜRLÜ DÜEOLLAYA GİRECEĞİZ"

Takım arkadaşlarının aday gösterdiği Batuhan ise; "Yapacak bir şey yok 10 kişi kaldık, her türlü düelloya gireceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun, girdik yani yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım, kalmak için. Bir şekilde uğraşacağım." sözleriyle duygularını ifade etti.