Taş Kağıt Makas dizisi oyuncuları kimler? (Taş Kağıt Makas dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu)
Taş Kağıt Makas dizisi ekran macerasına başlıyor. Tanıtımları ardından merak uyandıran dizinin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, aş Kağıt Makas dizisi oyuncuları kimler? İşte Taş Kağıt Makas dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusuna ilişkin ayrıntılar...
“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” için geri sayım başladı. Bu çarşamba akşamı (yarın) ilk bölümü ile görücüye çıkacak dizide, unutkan bir baba ile süper zeka bir oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak. Öte yandan dizide büyük sır da açığa çıkacak.