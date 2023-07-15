Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar
Yaz sezonu dizilerinden Ya Çok Seversen ekran macerasına başladı. İlk bölümü 6 Temmuz'da yayınlanan Ya Çok Seversen gerek kadrosu gerekse konusuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar...
Perşembe günleri yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinin ayrıntıları ilk bölümde belli oldu. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide Ateş Arcalı’ya hayat veren Kerem Bürsin farklı bir karakterle hayranlarıyla buluştu.