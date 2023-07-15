Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Yaz sezonu dizilerinden Ya Çok Seversen ekran macerasına başladı. İlk bölümü 6 Temmuz'da yayınlanan Ya Çok Seversen gerek kadrosu gerekse konusuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 1

Perşembe günleri yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinin ayrıntıları ilk bölümde belli oldu. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide Ateş Arcalı’ya hayat veren Kerem Bürsin farklı bir karakterle hayranlarıyla buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 2

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Bürsin ve Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 3

KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 4

ATEŞ KARAKTERİ

Ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş, Aileden gelen her şeyi reddetmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşamaktadır. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşıdır. Tek bir şey dışında; annesi Jülide. Küçük bir çocukken ölen annesi moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu Ateş’in hassas noktasıdır. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan bir adamdır.


Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ya Çok Seversen dizisinin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 5

LEYLA KARAKTERİ

Gerçek ailesini hiç tanımamıştır. Onları bir gün bulmak en büyük isteğidir. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapmaktadır. Ne kadar usta bir yalancı olsa da, özel hayatındaysa yalan söylemekten kaçınır. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tamdır. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı çok iyi becerir. Adaletlidir ve zenginlere karşı önyargılıdır. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yoktur.

DAHA FAZLA GÖSTER