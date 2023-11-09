Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3 Kasım Cuma akşamı 44. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye, Ferit'in Nükhet'in planını çökertmesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 45. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 45. bölümüyle ekranlara gelecek

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 2

10 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. 

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 3

Ferit ve Abidin, Taylan’ı markaj altında tutmaya devam ederler. 

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 4

Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya’nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya’yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit’e sorar. 

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 5

Ferit bu işin altında Pelin’in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer.

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 6

Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir.

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 7

Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler.

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 8

Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

 

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 9

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor

Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor - 10

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalı Çapkını'nın 44. bölümünde; Seyran'ın Ferit ile ilgili yüzleştiği gerçekler ve Nükhet'in kazdığı kuyuya düşmesi dikkat çekti. İşte bölüme dair detaylar...

DAHA FAZLA GÖSTER