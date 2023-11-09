Yalı Çapkını 45. bölümde neler olacak? Nükhet yalıyı terk ediyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3 Kasım Cuma akşamı 44. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye, Ferit'in Nükhet'in planını çökertmesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 45. bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 45. bölümüyle ekranlara gelecek