Seyran ve Ferit’in Yalı Çapkını’na damga vuran romantik sahneleri

Yalı Çapkını 11. bölümde; Ferit’in haberinin çıkmayacağı konusunda muhabirden bilgi alan Seyran-Ferit Korhan çifti, odalarına çekildiklerinde film izlemeye karar verdi. Ferit Korhan, "Mavi Boncuk izleyelim mi?" diye sorup Seyran'ı yatağa yanına çağırdı.
Eşinin yanına giden Seyran ise ona güvenmek istediğini belirtti ve Yusuf'un yalan söylediğini, aralarında bir şey yaşanmadığını vurguladı. Öyle bir şey olduysa bile düşünmek istemediğini açıklayan Ferit ise sözleriyle Seyran'ı kızdırdı.
Film izlemekten vazgeçen ikili, aynı anda Jabbar’ın ‘Cesaretsizce Olmuyor’ şarkısını açınca keyifle dans ettiler.
Yalı Çapkını 7. bölümde; Seyran’a Pelin’e görüşmeyeceğini ve her yere birlikte gideceklerinin sözünü veren Ferit, güzel bir gün planladı. Sabah ilk olarak Seyran’ı tekne ile kahvaltı edecekleri yere götüren Ferit, ardından eşiyle spora gitti. Birlikte spor yapan ikiliden Seyran, eşine masa tenisi oynamayı teklif etti. İkili, bu arada iddiaya girdi.
Seyran kazanırsa üniversiteye gideceğini söylerken; Ferit de kazanırsa dedesinin torun isteğini gerçekleştireceklerini belirtti.
Maçları 10-10 skorla yarım kaldı. İkilinin bu anlardaki keyifli halleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Yalı Çapkını 12. bölümde; muhabir Taylan’ın haberi yapmasına çok sinirlenen Ferit, Abidin’le haber yollayarak onunla görüşmek istedi. Kendisini kışkırtan Taylan’a dayanamayan Ferit Korhan, birden ona saldırdı.
Hemen yanlarına koşan Seyran ile Abidin’den Seyran “Çok korkuyorum Ferit lütfen” diyerek eşine sarıldı ve onu durdurdu.
Dizinin 10. bölümünde; Suna’nın Halis Ağa’nın himayesine girmesiyle rahat bir nefes alan Ferit ve Seyran, odalarına ziyarete gelen Fuat-Asuman çiftiyle keyifli bir akşam geçirdi.
Gece sonu Ferit’in Seyran'ı şaşırtmak için eline gitarını alarak Athena’dan ‘Yalan' şarkısını söylemesi günlerce konuşuldu.
Yalı Çapkını 13. bölümde; Amerika’ya gitme kararı alan Ferit’i durdurmak için havaalanına koşan Seyran, "Seni seven herkesi bırakıp gidecek kalp yok sende Ferit. Gitmeyeceksin" dedi. "Kızım deli misin sen? Daha nasıl gideyim? Ne oldu sana, kafana taş falan mı düştü?" diyen Ferit'e cevap veren Seyran, "Gitmeni istemiyorum, gitmeyeceksin bu kadar basit" dedi.
Ferit "Ne ailem ne sen umrumda değilsiniz. Bitti" derken Seyran onu öptü.
Eşine karşılık veren Ferit Korhan, sonrasında Seyran'a sarıldı. İkilinin bu sahnesine sosyal medyadan yorum yağarken, 13. bölümün son sahnesi YouTube’da 2.5 milyondan fazla izlendi.
Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz haftalarda yeni bir başarıya daha imza atmıştı.
Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıkmıştı.