Seyran ve Ferit’in Yalı Çapkını’na damga vuran romantik sahneleri

5- SEYRAN, FERİT’İ ÖPTÜ

Yalı Çapkını 13. bölümde; Amerika’ya gitme kararı alan Ferit’i durdurmak için havaalanına koşan Seyran, "Seni seven herkesi bırakıp gidecek kalp yok sende Ferit. Gitmeyeceksin" dedi. "Kızım deli misin sen? Daha nasıl gideyim? Ne oldu sana, kafana taş falan mı düştü?" diyen Ferit'e cevap veren Seyran, "Gitmeni istemiyorum, gitmeyeceksin bu kadar basit" dedi.

Ferit "Ne ailem ne sen umrumda değilsiniz. Bitti" derken Seyran onu öptü.