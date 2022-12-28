Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Allah Suna'ya sabır vermiş

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Beril Pozam, Onedio YouTube kanalında sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim, hem kendi hem dizi hakkındaki itiraflarıyla gündem oldu.
"Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikaye olması oynarken daha gerçekçi ve duygusal hissettiriyor mu?" sorusuna yanıt veren Pozam, "Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler bana bire bir anlatılan hikayelerden biri oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor ama genel olarak zaten iyi yazılan her metin, insanın bir yerine dokunuyor" dedi.
Ünlü oyuncu "Suna ve Seyran'ın kardeşliği çok güzel, sıcacık ama aslında yaşadıkları şeyler çok can sıkıcı. Bu konu hakkında birkaç yorumunu duymak isterim. Sen gerçekten Suna olsan yapabilir miydin?" sorusuna; "Bilmem. Yaşadıkları durum çok zor. İnsanların içinde bulunduğu durumlara benzer koşullar altında olmadan onlar hakkında yorum yapmak beni biraz geliyor. Büyük konuşmuş gibi hissediyorum. Ben Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna'ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna'nın bu dünyada var olduğunu bilebilmek, güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor" yanıtını verdi.
"Yalı Çapkını setinde çekimler yapılırken çok eğleniyormuş enerjisi geliyor. Bu klişe gerçekten doğru mu? Biz çekerken çok eğlendik diyebilir misiniz?" sorusunu cevaplayan Beril Pozam, "Bu klişe değil, doğru. Biz çekerken eğleniyoruz. En karanlık, en kötücül sahnelerde bile birbirimizin o hüznüne ortak oluyoruz ve birbirimizi eğlendiyoruz ki o yüklerle eve dönmeyelim diye. Bu da çok güzel bir şey bence" ifadelerini kullandı.
"Suna'nın bu hali ne olacak?" diyen bir takipçisine de yanıt veren Beril Pozam, "Hç bilmiyorum. Genç bir kadın, hayatı öğreniyor. İnşallah başına çok kötü şeyler gelmez. Umutluyum ondan. Suna bence akıllı biri" diye konuştu.
En sinir olduğu özelliğin aptal yerine konulmak olduğunu söyleyen ünlü isim, "Hepimizin bir zeka seviyesi, duyguları, tecrübe ettikleri var. Bunu hiçe sayan tiplere sinir oluyorum, her defasında da bozarım onları, avlarım" dedi.
Pozam, "Çapkın biriyle beraber olabilir misin? Yoksa kıskançlıktan deliririm asla mı?" sorusuna "Kıskançlıktan delirmem. Ben karşılıklı ilişkide güven arayan bir insanım. Kaygılandığım bir yerde durmam. Çapkın biri bana çekici bile gelmez" yanıtını vererek sadakate değer verdiğini belirtti.