Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı'

Yalı Çapkını son bölümde; Defne’nin evinde Ferit ile konuşmaya çalışa Seyran, ona gördüklerine inanamadığını anlattı. Önce sinirlenen sonrasında eşine hak veren Ferit, çok sinirli olduğu için eve gitmek istediğimi belirtti.

Bunu kabul etmek istemeyen Seyran ise Defne’nin “Burada kalın, yarın sabah da yalıya birlikte gideriz” teklifini kabul etti. Birlikte misafir odasında uyuyan ikiliden Ferit’in ağladığını duyan Seyran ona sarılarak teselli etti.