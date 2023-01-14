Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı'

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 13 Ocak Cuma akşamı 17. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziye; Defne’nin Seyran’a iş teklif etmesine sinirlenen Ferit’in tepkisi ve Efe ile Seyran’ın tanışması damga vurdu.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Defne ile Efe’nin Seyran’a iş teklifi damga vurdu.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 2

Yalı Çapkını son bölümde; Defne’nin evinde Ferit ile konuşmaya çalışa Seyran, ona gördüklerine inanamadığını anlattı. Önce sinirlenen sonrasında eşine hak veren Ferit, çok sinirli olduğu için eve gitmek istediğimi belirtti.

Bunu kabul etmek istemeyen Seyran ise Defne’nin “Burada kalın, yarın sabah da yalıya birlikte gideriz” teklifini kabul etti. Birlikte misafir odasında uyuyan ikiliden Ferit’in ağladığını duyan Seyran ona sarılarak teselli etti.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 3

DEFNE’DEN SEYRAN’A İŞ TEKLİFİ

Sabah yalıya misafir geleceğini duyunca sinirlenen İfakat, Seyran ve Ferit’in hareketlerine anlam veremediğini söyleyerek Sultan’ı uyardı. Kahvaltıya giden Defne, arkadaşı Efe’nin Seyran’a özel bir koleksiyon hazırlamak istediğini ve koleksiyon gelirinin de okuyamayan kız çocuklarına gideceğini açıkladı.

Bu fikri çok beğenen Gülgün ve Asuman, Seyran’a destek olurken; başta Ferit olmak üzere İfakat ve Orhan da karşı çıktı. Yine de bir görüşmelerini ifade eden Defne, kalkmak isteyince Ferit, onu kendisinin bırakacağını açıkladı.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 4

“İSTANBUL LOKUMU OLMAYI DA BİLİRİM”

Defne ile yalıdan ayrılmadan önce Seyran’la konuşan Ferit, bu teklifi kabul etmemesini söyledi. Bunun üzerine “Bizim Antep fıstığına bak” deyince Seyran da “Antep fıstığı olduğum gibi İstanbul lokumu da olmayı bilirim Ferit” dedi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 5

Defne’ye de konuyla ilgili baskı yapan Ferit, “Ben Seyran’la neden evlendim sanıyorsun. Çevremdeki kadınlardan farklı ve öyle kalmasını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Defne de “Onu başkaları da beğenecek diye ödün kopuyor değil mi?” diyerek Korhan’a meydan okudu.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 6

KAZIM’DAN SEYRAN’A DESTEK

Kendini kötü hisseden İfakat, Suna’yı evine yollarken, Seyran da onunla gitti. Babasının karşısına geçen Seyran, aldığı teklifi anlattı. Önce bu işe sıcak bakmayan Kazım, Ferit’in ne dediğini sordu. Seyran, eşinin istemediğini açıklayınca Kazım kızına “Aferin” dedi. Sonrasında da Seyran'a izin verdi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 7

FERİT’TEN PELİN’E GÖZDAĞI

Defne’den sonra Pelin’in evine giden Ferit, onu Serter ile ilgili sıkıştırarak ağzından laf almaya çalıştı. Bu ilişkiyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Ferit, Pelin’e; “Her hücrenle benimsin Pelo” demesi dikkat çekti. O sırada kapıya gelen Serter’e sert çıkan Ferit, ertesi sabah buluşmak üzere onunla sözleşerek yalıya döndü.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 8

SULTAN’A TOKAT ATTI

Eşinin evde olmadığını öğrenince de Sultan’ı odasına çağırarak yengesi İfakat ve babası Orhan ile ilgili onun ağzını aradı. “Sultan Hanım, Suna’yı Fuat Bey’e uygun buluyor” diyen Sultan, Seyran gelince odayı terk etti.

Akşam İfakat’a giden Sultan, Ferit’in kendisini sıkışıtırdığını anlattı ve “Acaba Orhan Bey ile sizi gördü mü?” dedi. Bunu duyunca çılgına dönen İfakat, Sultan’a tokat atarak bu konuyla ilgili ağzını açmayacağını söyledi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 9

SEYRAN, HALİS KORHAN’DAN İZİN ALDI

Bu sırada Seyran’ın Defne ve Efe ile görüşmeye gitmemesi için direten Ferit, onu ikna edemeyeceğini anlayınca sinirli haldeyken yemeğe inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine aşağıya inen Seyran da Halis Ağa’dan Ferit’in başının ağrıdığını söyleyerek izin istedi. Seyran’ın tavrını çok beğenen ve onlara müsaade eden Halis Ağa, Ferit’in yemek sonrası yanına gelmesini rica etti.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 10

UZUN ÖPÜCÜK GELİYOR

Birlikte yemek yerken konuşan ikiliden Seyran, yarınki görüşmede Ferit’in dengeli olması gerektiğini ve kendisini desteklemesini rica etti. Bunun üzerine Ferit Korhan da yılbaşında eşinin kendisine verdiği uzun öpücük sözünü hatırlattı. Seyran da “Eğer yarınki görüşme güzel geçerse, bunu düşünürüm” dedi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 11

İFAKAT VE ORHAN’IN YAKALANMA KORKUSU

Yemek sonrası İfakat’in odasına gelen Orhan, olanı biteni öğrenince şaşırdı. İkisi de Ferit’in kendilerine olan tavrından şüphelendi. Bunun üzerine İfakat, bir süre hareketlerine dikkat etmeleri gerektiğini ve görüşmemelerini dile getirdi. Orhan da üzülerek onu destekledi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 12

HALİS AĞA’DAN FERİT’E NASİHAT

Yanına gelen torunu Ferit’e nasihat veren Halis Korhan, “Arada Seyran’a kendini sor. Seni nasıl bildiğini anlatsın. Bir öfkesi varsa döksün içini” dedi. Ferit, “Ortaya çıkması daha kötü olmaz mı dede?” deyince de “Ortaya çıkandan değil çıkmayandan kork hayatta” ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 13

SEYRAN FERİT GELMEYİNCE, EFE İLE GÖRÜŞMEYE KENDİ GİTTİ

Ertesi sabah Serter’le buluşmak için erkenden dışarı çıkan Ferit, Seyran’a görüşmeye gitmesi için beklemesini belirten bir not bıraktı. Uzun süre Serter’i bekleyen Ferit, ondan mesaj gelince Seyran’a geri dönmedi. Serter ile konuşan Ferit, sonrasında ona yumruk atınca Serter’in adamları arabalarıyla Abidin ile ikisinin etrafını sardı. Ferit’i beklemeyen Seyran ise Efe tam ayrılacakken Defne’nin odasının kapısından girdi.

Yalı Çapkını’nda Seyran için yeni dönem! ‘Defne ve Efe konusunda Ferit haklı' - 14

YORUM YAĞDI

Koleksiyon teklifini değerlendirmek isteyen Seyran’ın Defne ve Efe ile toplantıya gitmesi, Ferit’in bu işe karşı çıkmasına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

“Ferit’in Pelin takıntısı bitmeli artık”
“Defne bir intikam planı içinde bence”
“Efe ve Defne konusunda Ferit haklı çıkacak gibi”
“Ferit en sonunda Seyran’a teslim olacak”
“Seyran’ın dönemi başlıyor”
“Ferit haklı Efe’nin niyeti başka”
“Başlasın bakalım Seyran’ın yükselişi, Ferit’in izleyişi”
“Seyran tek başına giderek Ferit’e meydan okudu”
“Ferit için zor günler kapıda”

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