SEYRAN, FERİT'TEN HESAP SORDU

Eve geldiğinde Ferit'in suratına fotoğrafları fırlatan Seyran, ondan nefret ettiğini söyledi. Birilerinin onlarla uğraştığını vurgulayan Ferit, her şeyin anlattığı gibi olduğunu kanıtlayacağını belirtti. Onları dinleyen Kazım ise "Sesiniz aşağıdan geliyor" diyerek hesap sordu.



Seyran, babasını bir şekilde yollarken Ferit de ona her şeyi ispatlayacağının sözünü verdi.