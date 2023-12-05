11. yüzyıldan kalma tarihi bina üç dönemin izlerini taşıyor
Sultanahmet'te, kentin üç döneminin mimari özelliklerini bünyesinde barındıran tarihi bina dikkat çekiyor.
İstanbul yeni yapılarının yanı sıra bölgede yaşamış birçok medeniyetten miras kalan tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor.
Özellikle "eski İstanbul" olarak adlandırılan, Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya uzanan bölgede toplanan bu yapılar, görüntüleriyle çevredeki binalardan ayrılıyor. Bu bölgedeki Sultanahmet'te yer alan eski yapılardan biri de 11. yüzyıldan kalma Bizans sarnıcı üzerine inşa edilmiş olan 3 katlı tarihi bina.