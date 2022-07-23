Akdeniz’in en gözde 7 antik kenti

PATARA ANTİK KENTİ

Fethiye-Kalkan arasında Kaş’a bağlı Gelemiş Köyü’nde yer alan Patara Antik Kenti, Likya’nın en önemli ve en eski şehirlerinden birisi. Helenistik Dönem’de inşa edilen anıtsal yapılar; meclis binası, tiyatro, zafer takları, bulvar, hamam, tahıl ambarı ve tarihin en eski deniz feneri de bu döneme ait.

Burayı ziyarete geldiğinizde caretta caretta'ları ile ünlü, Türkiye'nin en uzun plajı Patara Plajı'nı da görebilirsiniz. Sizi zamanda yolculuğa çıkaracak Patara Antik Kenti’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.