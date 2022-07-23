Akdeniz’in en gözde 7 antik kenti

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 16:06
Fethiye-Kalkan arasında Kaş’a bağlı Gelemiş Köyü’nde yer alan Patara Antik Kenti, Likya’nın en önemli ve en eski şehirlerinden birisi. Helenistik Dönem’de inşa edilen anıtsal yapılar; meclis binası, tiyatro, zafer takları, bulvar, hamam, tahıl ambarı ve tarihin en eski deniz feneri de bu döneme ait.
Burayı ziyarete geldiğinizde caretta caretta'ları ile ünlü, Türkiye'nin en uzun plajı Patara Plajı'nı da görebilirsiniz. Sizi zamanda yolculuğa çıkaracak Patara Antik Kenti’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yer alan Termessos Antik Kenti, Türkiye'nin en iyi korunmuş antik kentlerinden birisi. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan bu antik kent, el değmemiş bir görünüme sahip ve aynı zamanda içerisinde bulunan kaplıcalarıyla da milli park kapsamında yer alıyor.
Yıllar içerisinde çevresini saran doğal bitki örtüsü, sık çam ormanları ile adeta saklı bir kente dönüştü. Pisidia Bölgesi'nin güneybatısında konumlanan, Anadolu’nun en eski halklarından Luviler ve Solymler tarafından kurulan önemli bir antik kent konumunda. Çok sayıda anıtsal mezar ve tapınaklara sahip olan bu saklı kenti görmeniz gereken yerler arasında.
Mersin’in Anamur’un ilçesinde yer alan Anemurium Antik Kenti, Anadolu'nun en güney noktasında yer alıyor. Milattan önce 400 yıllarda kurulduğu tahmin edilen ve birçok medeniyetin buluştuğu bu antik şehir, geniş alana yayılan tarihi kalıntıları ve muhteşem deniz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
İki bölümden oluşan bu tarihi yapıyı gezerken surlar, hamamlar ve geniş alana sahip bir tiyatro göreceksiniz. Akdeniz’e yolunuz düşerse muhteşem bir yerde konumlanan bu antik kenti görmeden dönmeyin.
Mersin’de yer alan bir diğer gizli cennet ise Kanlidivane Antik Kenti. Erdemli’de konumlanan bu tarihi kentin geçmişi MÖ 3. yüzyıla dayanıyor. Kent genel anlamda büyük bir obruk etrafına yerleşmiş anıt mezarlar, evler ve dini merkezlerden oluşuyor.
Hellenistik Kule, Armaronxas Aile Kabartmaları, kiliseler, ev kalıntıları, Çanakçı Nekropolü de önemli yapıları arasındadır. 19. yüzyılda bir Fransız gezginin tesadüfen bulmasıyla ortaya çıkan Kanlıdivane Antik Kenti, bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olarak gösteriliyor. Görülmesi gereken yerler listenize burayı da mutlaka ekleyin.
Akdeniz’in bir diğer gizli cevheri ise Kremna Antik Kenti. Burdur'un Bucak İlçesi, Çamlık Köyü’nde yer alan bu antik kent Psidia'lılar tarafından kuruldu.
Kazılarda çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri kentin önemli eserleri arasında yer alıyor ve Burdur Müzesi’nde sergileniyor.
Etrafı surlarla çevrili olan kentin güney ve batıdan olmak üzere iki girişi var. Yapılan kazılarda çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri Burdur Müzesi Kremna Salonu’nda sergileniyor. Kültürel zenginliklerin ve tarihin buluştuğu bu antik kent görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.
Anadolu kültür mirasının en güzel örneklerinden biri olan ve 2 bin yıllık bir geçmişe sahip Kastabala Antik Kenti de Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesinde yer alıyor.
Birçok yapısı günümüze kadar sağlam kalan ve Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'ndeki en önemli kalıntıların başında sütunlu cadde gelmektedir. Kentin kuzey ve batısında çok sayıda kaya mezarları vardır. Görenlerin ilgisini çeken bu kalıntıların bilimsel kazı çalışmaları da hala devam ediyor.
Osmaniye’nin zamana meydan okuyan bu antik kentini de listenize eklemeyi unutmayın.
"Gladyatörler şehri" olarak bilinen Kibyra Antik Kenti, Burdur’da ziyaret edebileceğiniz bir diğer önemli antik kent.
Devasa anıtsal yapıları ile göz dolduran bu tarihi kent görenleri kendisine hayran bırakıyor. Roma ve Bizans mimarisi ile yapılan Kibyra Antik Kenti, 10 bin kişilik stadyumu, orkestra yeri, dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiği ile kaplı odeionu (müzik evi), Roma hamamı, 9 bin kişilik tiyatrosu ve yer altı mezarlarına sahip. Kozmopolit bir kent olarak nitelendirilen Kibyra’nın yerleşim alanı da oldukça büyük.
Anıtsal yapıları simetrik bir biçimde düzenlenmiş ve oldukça iyi korunmuş durumda. Yapıların en önemli özelliği ise birbirlerinin manzarasını kesmeyecek şekilde dizayn edilmeleri. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan bu antik kenti keyifle ziyaret edebilirsiniz.