Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

ALMANYA, İSRAİL VE AMERİKA'DAN TALEP VAR

Araçlarının henüz sadece prototipini yaptıklarını, AR-GE aşamasında olduğu için maliyetin net olarak ortaya çıkmadığını belirten Yaylacı, şöyle devam etti:

"Prototip olarak çalıştığımız için ilk maliyetler yüksek oluyor fakat seri üretime geçildiğinde uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunmayı düşünüyoruz. İnsanlarımıza bu tekne ve karavan kültürünü aşılamak, birinci önceliğimiz. Şu anda sadece sosyal medyadan paylaştığımız görüntüden dolayı Almanya, İsrail ve Amerika gibi ülkelerden arayanlar oldu. Kaliteden ödün vermeden elimizden geldiğince ülkemizin ihracatına ve ekonomisine destek olmak için uğraşıyoruz."