Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları

Arkadaşlarınızla birlikte bir seyahate çıkıp yeni bir yeri keşfetmek ya da favori bir yeri ziyaret etmek en büyük zevklerden biridir. İşte arkadaş grubunuzla keyifli bir tatil yapabileceğiniz yerler...

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 1

TOKYO, JAPONYA

Hem fütüristik hem de kökleri geçmişe dayanan Tokyo , parıldayan gökdelenlerin yanı sıra antik pagodalar, devasa mega alışveriş merkezleri ve asırlık gelenekleri onurlandıran küçük esnaf dükkanlarıyla arkadaşlarınızla gidebileceğiniz harika bir rota olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 2

İBİZA, İSPANYA

Son yıllarda oldukça popüler bir tatil rotası haline gelen İbiza, hareketli gece hayatı ve sahil partileriyle siz ve arkadaşlarınız için iyi bir seçim olabilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 3

SANTA TERESA, KOSTA RİKA

Santa Teresa, Kosta Rika'nın Nicoya Yarımadası'nda güzel plajları, yemekleri ve rahat bir temposu olan sahil kasabasıdır.

Sörf yapmak, arkadaşlarınızla rahatlamak ve yoga yapmak için mükemmel bir yer arıyorsanız doğru seçim olacaktır.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 4

SCOTTSDALE, ARİZONA

Arizona'nın en güzel şehirlerinden biri olan Scottsdale, çeşitli aktiviteleri, restoranları ve konaklama yerleri sayesinde grup gezileri için gidilecek destinasyonlar arasında yer alıyor.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 5

CAPRİ, İTALYA

İtalya'nın popüler tatil beldelerinde biri olan Capri, kendine has manzarası ve eşsiz güzelliğiyle sizleri büyüleyebilir. Renkli gece hayatı, tarihi ve kültürel mekanlarıyla da arkadaşlarınızla gidebileceğiniz noktalardan biri.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 6

CARTEGANA, KOLOMBİYA

Kolombiya'nın Karayip kıyısında muhteşem bir balıkçı köyü olan Cartagena’da mükemmel kumsallar, baştan aşağı yürüyerek gezilebilen tarihi bir eski kasaba ve güzel koloni dönemi mimarisi sizi ve arkadaşlarınızı cezbedebilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 7

AMSTERDAM, HOLLANDA

Herkes için her şeyden biraz olan, büyüleyici ve enerjik Amsterdam , rengarenk eski evleri, kanalları, çiçeklerle bezeli köprüleri ve bisiklet yollarıyla arkadaşlarınız ve sizin için harika bir rota olabilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 8

AZİZ THOMAS

Karayipler'deki bu popüler tatil beldesi, güzel plajları, ilginç kültürel manzaraları ve başkent Charlotte Amalie'deki gümrüksüz alışverişiyle iyi bir tercih olabilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 9

NEW ORLEANS, LOUİSİANA

Mississippi Nehri kıyısında duygusal ve canlı bir şehir olan New Orleans, arkadaşlarınızla keşfetmek için harika bir destinasyon olabilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 10

ASPEN, KOLORADO

Dünyanın en gözde kayak merkezlerinden biri olan ABD’deki Aspen, sporu, lüksü, eğlenceyi ve alışverişi bir arada sunuyor.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 11

BALİ ,ENDONEZYA

Tanrıların Adası Bali; doğa, kültür, sağlıklı yaşam ve gece hayatının karşı konulmaz karışımıyla büyülü bir yerdir. Güzel kumsallar, yemyeşil pirinç terasları, yoga, uçurumun tepesindeki tapınaklar, balıkçı köyleri, leziz yemekler, spa ritüelleri ve gün batımı manzaralarıyla öne çıkıyor.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 12

MİLWAUKEE, WİSCONSİN

Milwaukee,  çeşitli cazibe merkezleri ve eğlence merkezleriyle inanılmaz derecede harika bir turizm şehridir. Sahil aktiviteleriyle de öne çıkan bu rota, arkadaş grubunuzun dikkatini çekebilir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 13

MARAKEŞ, FAS

Hipnotik ve bazen baş döndürücü olan Marakeş, labirent benzeri ara sokakların, hareketli pazarların, Mağribi mimarisinin, büyük sarayların, bakımlı bahçelerin ve süslü camilerin bir araya geldiği yerdir.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 14

DA NANG, VİETNAM

Vietnam'ın orta kesiminde yer alan şehir, inşaatı 2 yıl önce tamamlanan Ejderha Köprüsü ile ünlendi. 750 bin nüfusa sahip olan Da Nang, coğrafi bakımdan İzmir'e benzerliği ile de dikkat çekiyor. Ayrıca yemeğe düşkün olanların ziyaret ettiği bir tatil beldesi olarak biliniyor.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 15

PUNTA CANA, DOMİNİK CUMHURİYETİ

Eğer stressiz bir tatil tercih ediyorsanız, arkadaşlarınızla birkaç gün okyanus kıyısında mutluluk, harika yemekler ve eğlence için Punta Cana'ya uçmayı düşünün.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 16

LONDRA, İNGİLTERE

Gezmeyi, alışveriş yapmayı ve tiyatroyu seviyorsanız Londra, siz ve arkadaşlarınız için en uygun yer olacaktır.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 17

VANCOUVER, KANADA

Vancouver,  sayısız sinema filmi ve şovun çekim yeri olmanın ötesinde, çeşitli yemekler, canlı müzik, sanat galerileri, müzeleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Arkadaş grubuyla gidilebilecek en iyi seyahat rotaları - 18

MİKONOS

Yunanistan'ın en hareketli adalarından biri olan Mikonos, özellikle yaz aylarında sahil partileri için gidilecek yer. Öte yandan adada, 6. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen dört büyük yel değirmeni olan Kato Mili de dahil olmak üzere muhteşem plajlar ve tarihi noktalar da bulunuyor.

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