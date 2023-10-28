Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor

Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Ziyaretler her iki göl çevresinde çadır kurup, kamp yapıyor.