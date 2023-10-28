Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor
Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandırırken, ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesinde kalp şeklini andıran Karagöl ise gölün etrafını saran ladin ve çam ağaçlarıyla her mevsim yeşil kalıyor. Dört mevsim yeşilin her tonunu görmek isteyenler Şavşat’taki Karagöl’ü tercih ederken, sonbaharı bütün renkleri ile yaşamak isteyenler ise Borçka’dakini tercih ediyor.
Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
Ziyaretler her iki göl çevresinde çadır kurup, kamp yapıyor.