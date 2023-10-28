Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor

Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandırırken, ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesinde kalp şeklini andıran Karagöl ise gölün etrafını saran ladin ve çam ağaçlarıyla her mevsim yeşil kalıyor. Dört mevsim yeşilin her tonunu görmek isteyenler Şavşat’taki Karagöl’ü tercih ederken, sonbaharı bütün renkleri ile yaşamak isteyenler ise Borçka’dakini tercih ediyor.

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 1

Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Ziyaretler her iki göl çevresinde çadır kurup, kamp yapıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 2

SONBAHARIN BÜTÜN RENKLERİ BORÇKA KARAGÖL’DE

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 3

Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor.

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 4

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması, güzel görüntüler oluşturuyor.

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 5

Artvin'in, 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kalp şeklini andıran Karagöl de güzel görüntüler oluşturuyor.

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 6

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Karagöl- Sahara Milli Parkı, gölün çevresini saran çam ve ladin ağaçları nedeniyle her mevsim yeşil kalıyor.

İşte Karagöller'den yansıyan sonbahar görüntüleri...

Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 7
Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 8
Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 9
Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 10
Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 11
Artvin’deki iki ayrı Karagöl’de iki farklı mevsim yaşanıyor - 12
DAHA FAZLA GÖSTER