Artvin’in Karagölleri’ni bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkına 46 bin kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkına ise 94 bin 299 kişi ziyaret etti.