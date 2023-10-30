Atatürk Müze Köşkü ve Pembe Köşk ziyarete açıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Müze Köşkü ile İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk ziyarete açıldı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923'teki akşam yemeğinde bir araya gelerek, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği ve birçok cumhurbaşkanının da konut olarak kullandığı köşk, 1950'den beri "Atatürk Müze Köşkü" adıyla hizmet veriyordu.
Haziran 2021'de restorasyonuna başlanılan köşk, tadilatlarının tamamlanmasıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel dün saat 13.00'te kapılarını ziyaretçilere açtı.
Ziyaretçiler köşkü, her gün 13.00-17.00 saatlerinde gezebilecek.