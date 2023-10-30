Atatürk Müze Köşkü ve Pembe Köşk ziyarete açıldı

"ATATÜRK'ÜN YENİ TÜRK HARFLERİYLE İSMET İNÖNÜ'YE YAZDIĞI MEKTUP SERGİLENİYOR"

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında doğan bir çocuk olarak Cumhuriyet'in 100. yılını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu bayram açtıkları sergide Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yapılanları göstermek istediklerini belirten Toker, "Bu sene ilk defa Atatürk'ün yeni Türk harfleriyle İsmet İnönü'ye yazdığı mektup sergileniyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yoktan var edilen fabrikalarda üretilen malzemelerin tahkimleri yer alıyor" diye konuştu.