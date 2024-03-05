Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları

Huzur, doğa ve tarihin buluştuğu İstanbul'un Adaları, BBC'nin seyahat rotalarında yer buldu. Arabaların yasak olduğu Adalar, şehrin karmaşık ve yoğun temposundan kaçmak isteyenler için huzurlu bir adres olarak nitelendirildi.

Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları - 1

Adalar veya bir başka deyişle Prens Adaları, yalnızca İstanbulluların değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen turislerin de favorisi.

BBC Travel'den Richard Collett, Osmanlı'dan izler taşıyan ve yoğun şehir hayatından sıkılanların kaçtığı Adalar'dan övgüyle bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları - 2

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının açıklarında yer alan az nüfuslu Adalar, İstanbul'un çok kültürlü geçmişine bakış sunmasının yanı sıra "huzurlu kaçış" rotaları arasında yer alıyor.

BBC'nin keşfedilmesi gerekenler listesine dahil ettiği Adalar, büyüklü küçüklü 9 adadan oluşuyor ve adaların beşinde (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası) yerleşim var.

Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları - 3

"YEŞİLE KAÇIŞ"

Bizans ve Osmanlı döneminde Prenslerin sürgüne gönderildiği Adalar'da araba sürmek yasak. Vapur ile kısa bir yolculuğun ardından ulaşabileceğiniz Adalar, İstanbul'un çok kültürlü geçmişine ışık tutarkan Avrupa'nın en büyük şehri İstanbul'dan "yeşile doğru kaçış" vadediyor.

Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları - 4

"ADALAR'DA ZAMAN DURMUŞ GİBİ"

BBC Travel'den Richard Collett, "Adalar'da zaman durmuş gibi" diyerek mimarinin geçmişi yansıttığını belirtiyor.

Yerel halkın "Acele etme" mesajını dile getiren Collett, Prens Adaları'nın sakin bir şekilde gezilmesi, farklı kültürlerin keşfedilmesi ve manzaranın tadının çıkarılması gerektiğini savunuyor.

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