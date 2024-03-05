Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları

Adalar veya bir başka deyişle Prens Adaları, yalnızca İstanbulluların değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen turislerin de favorisi.

BBC Travel'den Richard Collett, Osmanlı'dan izler taşıyan ve yoğun şehir hayatından sıkılanların kaçtığı Adalar'dan övgüyle bahsetti.