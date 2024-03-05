Avrupa'nın en büyük şehrinden "yeşile kaçış": Prens Adaları
Huzur, doğa ve tarihin buluştuğu İstanbul'un Adaları, BBC'nin seyahat rotalarında yer buldu. Arabaların yasak olduğu Adalar, şehrin karmaşık ve yoğun temposundan kaçmak isteyenler için huzurlu bir adres olarak nitelendirildi.
Adalar veya bir başka deyişle Prens Adaları, yalnızca İstanbulluların değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen turislerin de favorisi.
BBC Travel'den Richard Collett, Osmanlı'dan izler taşıyan ve yoğun şehir hayatından sıkılanların kaçtığı Adalar'dan övgüyle bahsetti.