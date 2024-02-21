Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı "Gezginlerin Seçimleri" adlı listesini yayınladı. 2024 yılında mutlaka görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumlarından ve beğenilerinden yola çıkarak en güzel sahilleri bir araya getirdi. Avrupa'nın en iyi plajlarını açıklayan platform, listede Türkiye'den 2 plaja yer verdi.

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 1

Tripadvisor, 2024 yılında mutlaka gidilmesi gereken plajları açıklandı. Gezginlerin Seçimi'nden yola çıkarak Avrupa'nın en iyi plajlarını sıralayan platform, listede Türkiye'ye de yer verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 2

Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajı, listede 21 . sırada yer aldı.

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 3

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesi yakınlarındaki İztuzu plajı ise Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 16. sırada yer aldı.

İşte Avrupa'nın en iyi plajları sıralaması...

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 4

10.  Black Sand Plajı, İzlanda

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 5

9. Playa de Maspalomas, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 6

8. Myrtos, Yunanistan

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 7

7. Niss, Kıbrıs

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 8

6. Falassarna, Yunanistan

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 9

5. Playa de Las Canteras, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 10

4. Reynisfjara, İzlanda

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 11

3. La Concha Beach, İspanya

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 12

2 . Spiaggia dei Conigli - Sicilya, İtalya

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede - 13

1. Praia da Falésia, Portekiz

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