Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listede
Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı "Gezginlerin Seçimleri" adlı listesini yayınladı. 2024 yılında mutlaka görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumlarından ve beğenilerinden yola çıkarak en güzel sahilleri bir araya getirdi. Avrupa'nın en iyi plajlarını açıklayan platform, listede Türkiye'den 2 plaja yer verdi.
Tripadvisor, 2024 yılında mutlaka gidilmesi gereken plajları açıklandı. Gezginlerin Seçimi'nden yola çıkarak Avrupa'nın en iyi plajlarını sıralayan platform, listede Türkiye'ye de yer verdi.