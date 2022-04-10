Avrupa, gelişmiş demiryolu taşımacılığı ve doğa harikası manzaralarıyla her mevsim görülmeye değer. Peki Avrupa'nın en güzel tren yolculuğu rotaları hangileri? İşte, Avrupa'nın birbirinden farklı ve eşsiz manzaralarıyla en güzel 10 tren yolcuğu... 1900’lü yılların başında en çok kullanılan ulaşım aracı tren, son yıllarda popülaritesini daha da artırdı.\nÖzellikle Avrupa'daki tren yolculukları görülmeye değer ve doğa harikası olan rotalarıyla öne çıkıyor.\nPeki Avrupa'daki en güzel tren istasyonları ve rotaları nereler?\nİşte Avrupa'nın en güzel 10 tren yolculuğu... Kuzey İrlanda- Londonderry ve Coleraine Demiryolu İspanya - Barselona'dan Montserrat'a Avusturya - Semmering Demiryolu Slovenya - Bohinj Demiryolu Norveç - Bergen Demiryolu İtalya - Nice'ten Ventimiglia, Monaka'ya Bosna Hersek - Saraybosna'dan Mostar'a İskoçya - West Highland Demiryolu İtalya - Floransa'dan Napoli'ye\n(Fotoğraf: Arşiv) İsveç - Lidköping'den Mariestad'a\n(Fotoğraf: Arşiv)