Bayram tatili önerileri: İstanbul'a yakın gezilecek yerler (İstanbul'a yakın yer önerileri)

Deniz sporları yapabileceğiniz gibi alışveriş ya da köyler arasında düzenlenen turlarla da vakit geçirebileceksiniz.

Hareketli ve güzel manzaralara sahip bu ilçede taze balık yemek çok hoşunuza gidecek. Yüzen balık restoranlarının çokça rağbet gördüğü Silivri’de balığı farklı pişirme şekilleriyle tadabilirsiniz. İstanbul’dan yola çıkanlar Kumburgaz yolu üzerinden kolaylıkla Silivri’ye ulaşabilir.