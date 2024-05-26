Bingöl'deki yüzen adalar doğaseverlerin rotasında

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle sosyal medya üzerinden bölgenin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Yazar, Bingöl'e ziyaretçi getiren çok sayıda acentenin bulunduğunu söyledi. Acentelerin belirli zamanlarda kendileriyle irtibata geçerek programlarını oluşturduğunu dile getiren Yazar, bu tür programları oluşturulduktan sonra tanıtım faaliyetleri yapıldığını, turlarla gelen ziyaretçilerin kentin güzel yerlerini gezdiğini ifade etti.

Daha fazla ziyaretçi çekmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Yazar, şöyle devam etti:

"TÜRSAB'la sürekli iletişim halindeyiz. Bizim tavsiyelerimiz mucibince acenteler de programlarını ve turlarını organize ediyor. Bu şekilde ortak çalışmalarımız sonucu bölgeye yapılan turlar daha verimli oluyor. Artık bölgemizde çok güzel bir huzur ortamı var. İlimizde belirlediğimiz doğa yürüyüşü için rota var. Bu rotalara da yavaş yavaş artan bir turist almaya başladık. Gelenler bu doğal ortamı gezip büyük bir huzur ve mutluluk içinde ilimizden ayrılıyor."





"BİNGÖL'ÜN GÜZELLİĞİ EŞSİZ, KARADENİZ'İ ARATMIYOR"

Ziyaretçilerden Mehmet Hanifi Başım da Bingöl'ün doğasının gerçekten çok güzel olduğunu ifade ederek, karavanla Diyarbakır'dan geldiklerini, herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Başım, "Doğu turu için bence güzel bir rota. Bingöl'ün güzelliği eşsiz, Karadeniz'i aratmıyor. Şu an tam mevsimi. Biz gayet memnun kaldık." diye konuştu.

Dilan Topkan Başım ise eşi ve çocuğuyla karavanla bölgeye geldiğini dile getirerek, adaların hareket etmesinin çok ilginç olduğunu, yüzen adaları çok beğendiklerini belirtti. İstanbul'dan gelen ve aslen Trabzonlu olan Ayşe Aydın, bölgenin muhteşem olduğunu söyledi. Muş'tan gelen Mesut Çakır da ilk kez yüzen adaları ziyaret ettiğini anlatarak, "Yüzen adaları biliyordum ama yakından görmek nasip olmamıştı. Çok beğendim. Herkesin gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.