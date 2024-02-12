Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız?
Son zamanlarda yayınlanan rakamlar, Türkiye'ye geçen yıl 50 milyon turistin geldiğini gösteriyor. Bunların 3,8 milyonu İngiltere'den ve bu rakam 2019'un 2,5 milyonunu ciddi bir şekilde geride bırakıyor. Dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesi, 2024'te Avrupa'da İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak.
Türkiye son yıllarda giderek artan bir çekicilikle turist ağırlamaya devam ediyor. Ülkenin popüleritesinin neden arttığını anlamak çok zor değil.
Türkiye eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici yolculuklara kadar her şey için ideal olan 6 bin kilometreden fazla Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip.
Aynı zamanda Truva, Efes ve Göbekli Tepe gibi çok sayıda büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor.