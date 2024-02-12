Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız?

Son zamanlarda yayınlanan rakamlar, Türkiye'ye geçen yıl 50 milyon turistin geldiğini gösteriyor. Bunların 3,8 milyonu İngiltere'den ve bu rakam 2019'un 2,5 milyonunu ciddi bir şekilde geride bırakıyor. Dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesi, 2024'te Avrupa'da İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 1

Türkiye son yıllarda giderek artan bir çekicilikle turist ağırlamaya devam ediyor. Ülkenin popüleritesinin neden arttığını anlamak çok zor değil.

Türkiye eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici yolculuklara kadar her şey için ideal olan 6 bin kilometreden fazla Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip.

Aynı zamanda Truva, Efes ve Göbekli Tepe gibi çok sayıda büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 2

Türkiye'nin cazibesi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan, iki kıtayı birleştiren metropol İstanbul'u, Kapadokya'nın tuhaf ve baştan çıkarıcı doğa harikalarını, bölgenin en iyi lezzetlerini birleştiren mutfağını denkleme eklediğinizde daha da belirgin hale geliyor.

Aynı zamanda Türk halkı da Avrupa ve Orta Doğu'nun ve hatta dünyanın en misafirperver halklarından biri olarak gösteriliyor.

Bu yılın Türkiye yılı olacağı kesin gibi görünürken ülkenin güzelliklerini keşfetmenin en iyi yollarını bir araya getirdik...

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 3

SAHİL ŞERİDİNİ KEŞFEDİN

Yatçılığın yoğun olduğu hareketli Fethiye ve çevresi, uzun zamandır ziyaretçilerin mıknatısı olmuş halde.

Sakin, adalarla dolu körfez, çam ağaçlarıyla kaplı kireçtaşı zirvelerinin kıvrımları, çok sayıda atmosferik antik alan ve yamaç paraşütü gibi açık hava macera fırsatları göz önüne alındığında bölgenin bu kadar ilgi çekmesi pek de şaşırtıcı değil.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 4

ANTİK ÇAĞI KEŞFEDİN

“Bereketli Hilal” ve “Yukarı Mezopotamya” gibi terimler sizi Türkiye'nin muhteşem Suriye sınır bölgelerin keşfetmeye ikna etmeye yetmiyorsa, dünyanın en heyecan verici arkeolojik alanları kesinlikle yardımcı olacaktır.

Gaziantep mozaiklerle dolu Zeugma Müzesi ve Türkiye'nin en iyi yemek kültürlerinden birine sahip.

Şanlıurfa, Stonehenge'den 6 bin yıl öncesine dayanan ve yakın zamanda ortaya çıkarılan antik tapınak Göbeklitepe'ye sahip.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 5

DEĞİŞİMİN ŞEHRİ İSTANBUL'U GEZİN

İki kıtayı birleştiren İstanbul, çok az şehirle karşılaştırılabilecek bir tarihe sahip olmasına rağmen üsürekli dğeişiyor ve gelişiyor.

Çarpıcı bir çağdaş sanat galerisi olan İstanbul Modern, 2023 yılında yeni binasında açıldı.

Aynı yıl, Karaköy'deki eski yolcu gemisi terminali, kendisini hem iskele hem de modaya uygun bir alışveriş merkezi olan Galataport olarak yeniden hayat buldu.

Yerebatan Sarnıcı da restorasyondan sonra ışık gösterisi ve sanat enstalasyonlarıyla tamamlanarak yeniden açıldı.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 6

KAPADOKYA'DA HUZUR BULUN

Kapadokya'nın muhteşem zirveleri, boğazları, sivrilen kayaları ve nispeten dokunulmamış kayalara oyulmuş kiliseleri fantastik bir gezi geçirmenizi sağlıyor.

Ünlü balon turu heyecan verici ancak daha fazla huzur için Ürgüp'ün güneyindeki Soğanlı vadilerine, Kapadokya'nın güney uçlarındaki Eski Gümüşler manastırına veya Avanos yakınlarındaki tarihi yeraltı şehri Özkonak'a gidin.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 7

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NDE SEYAHAT EDİN

Bir zamanlar Türkiye'nin en uzak şehri olan ve her kış kar altında kalan Kars'a yerli turizm çılgınlığı, sonunda şehri yabancı ziyaretçilerin radarına soktu.

Şehrin popülerliğinin anahtarı yaylalar, zirveler ve nehirlerden oluşan 30 saatlik bir görsel şölen yaratan muhteşem tren yolculuğu.

Kars, heybetli bir kaleye, Ermeni kilisesine ve Türkiye'nin en iyi peynirine sahip.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 8

TRUVA'DAN EFES'E: ZAMANDA YOLCULUK

Türkiye'nin Ege Sahili, her yerinde karşılaşabileceğiniz en muhteşem ve büyüleyici Yunan ve Roma kalıntılarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Yeni açılan muhteşem müzesiyle Truva, etkileyici bir kayalık çıkıntının üzerine kurulmuş Bergama, jeolojik harikalar diyarında yer alan Pamukkale ve Efes'in çok iyi korunmuş sokakları ve tiyatrosu öne çıkan kalıntılardan sadece birkaçı. Bu antik harikaların hepsi Unesco listesinde.

Bu yıl neden Türkiye'de tatil yapmalısınız? - 9

VAHŞİ DOĞAYA DALIN

Türkiye'nin çok çeşitli topoğrafyası ve iklimi, birçok endemik türün yanı sıra müthiş bir flora ve fauna çeşitliliğine ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Akdeniz sahillerinde caretta caretta kaplumbağalarını ve beyaz göğüslü yalıçapkını, yemyeşil Kaçkar Dağları'nda boz ayıyı ve hazar kar horozunu, Van Gölü çevresinde flamingoları ve Aladağlar'da kar ispinozu ve dağ keçisini görün.

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