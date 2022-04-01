Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar

Haberler - ntv.com.tr | 01.04.2022 - 09:31 - Son Güncelleme : 01.04.2022 - 09:45
Uzun bir yolculuğa çıktıysanız gündüz dinlenip arabayı gece sürmek çok akıllıca olacaktır. Çocuklar uzun süre sabit bir şekilde arabada oturmaktan hoşlanmayacak ve huzursuzlanacaktır. Geceleri en sakin oldukları zamanda yol katetmek iyi bir çözüm olabilir. Elbette gece sürmek konusunda yeterince yetkin değilseniz, sabaha karşı 3-4 gibi yola çıkmaya gayret edin.
YOL OYUNLARI
Arabada uzun saatler seyahat ederken çocukları meşgul edecek birkaç oyun bulmaya çalışın. Araba hareket halinde olacağı için Lego gibi oyunlar çok verimli olmayacaktır. Ailecek oynayabileceğiniz sözlü oyunlar seyahatinize eğlence katabilir.
KISITLI TEKNOLOJİ
Çocuğunuzu oyalamak için tablet veya telefona yönelmemeyi çalışın. Bu seyahati aile içi iletişiminizi geliştirmek için kullanın. Bol bol sohbet edin ve teknolojiyi bir süreliğine uzak tutun.
HAREKET ZAMANI
Arabada uzun süre hareketsiz oturmak herkes için elbette zordur ama çocuklar için neredeyse imkansız bir durum. Ulaşacağınız noktaya ne kadar çabuk varmak isteseniz de arada küçük molalar vererek hareket etmelerine müsaade edin.
SAĞLIKLI YİYECEKLER STOKLAYIN
Arabada çocuğunuz ile yolculuk ederken mutlaka birkaç atıştırmalık bulundurmaya gayret edin. Paketli ve şekerli ürünler yerine meyve tercih edebilirsiniz.
TOPLANMA STRATEJİSİ
Kendi arabanızda seyahat edeceğiniz için elbette bagaj tamamen size ait ama çocuklar işin içine girdiğinde yanınıza alacağınız çok fazla eşya olabilir. Bu nedenle yolculuk esnasında gerçekten gerekli olan eşyaları önceden listeleyin.
ACİL DURUMLARA HAZIR OLUN
Çocuklar söz konusu olduğunda bazı acil durumlar doğabilir. Ekstra su, yiyecek veya kıyafet gibi şeyleri mutlaka bulundurun. Tuvalet ihtiyacı için tüm tedbirleri aldığınıza emin olun.