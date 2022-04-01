Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar

Haberler - ntv.com.tr | 01.04.2022 - 09:31 - Son Güncelleme : 01.04.2022 - 09:45

Uzun yol seyahatleri eğer doğru bir şekilde planlanırsa çok eğlenceli bir deneyime dönüşebilir. Çocuklarınızla çıktığınız seyahatin unutulmaz anılara dönüşmesi için dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sıralıyoruz...

Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar - 1

GECE SÜRÜN

Uzun bir yolculuğa çıktıysanız gündüz dinlenip arabayı gece sürmek çok akıllıca olacaktır. Çocuklar uzun süre sabit bir şekilde arabada oturmaktan hoşlanmayacak ve huzursuzlanacaktır. Geceleri en sakin oldukları zamanda yol katetmek iyi bir çözüm olabilir. Elbette gece sürmek konusunda yeterince yetkin değilseniz, sabaha karşı 3-4 gibi yola çıkmaya gayret edin.

Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar - 2

YOL OYUNLARI

Arabada uzun saatler seyahat ederken çocukları meşgul edecek birkaç oyun bulmaya çalışın. Araba hareket halinde olacağı için Lego gibi oyunlar çok verimli olmayacaktır. Ailecek oynayabileceğiniz sözlü oyunlar seyahatinize eğlence katabilir.

KISITLI TEKNOLOJİ

Çocuğunuzu oyalamak için tablet veya telefona yönelmemeyi çalışın. Bu seyahati aile içi iletişiminizi geliştirmek için kullanın. Bol bol sohbet edin ve teknolojiyi bir süreliğine uzak tutun.

Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar - 3

HAREKET ZAMANI

Arabada uzun süre hareketsiz oturmak herkes için elbette zordur ama çocuklar için neredeyse imkansız bir durum. Ulaşacağınız noktaya ne kadar çabuk varmak isteseniz de arada küçük molalar vererek hareket etmelerine müsaade edin.

SAĞLIKLI YİYECEKLER STOKLAYIN

Arabada çocuğunuz ile yolculuk ederken mutlaka birkaç atıştırmalık bulundurmaya gayret edin. Paketli ve şekerli ürünler yerine meyve tercih edebilirsiniz.

Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar - 4

TOPLANMA STRATEJİSİ

Kendi arabanızda seyahat edeceğiniz için elbette bagaj tamamen size ait ama çocuklar işin içine girdiğinde yanınıza alacağınız çok fazla eşya olabilir. Bu nedenle yolculuk esnasında gerçekten gerekli olan eşyaları önceden listeleyin.

Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar - 5

ACİL DURUMLARA HAZIR OLUN

Çocuklar söz konusu olduğunda bazı acil durumlar doğabilir. Ekstra su, yiyecek veya kıyafet gibi şeyleri mutlaka bulundurun. Tuvalet ihtiyacı için tüm tedbirleri aldığınıza emin olun.

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