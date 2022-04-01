Çocukla yapılan uzun yolculuklar için önemli tüyolar

HAREKET ZAMANI

Arabada uzun süre hareketsiz oturmak herkes için elbette zordur ama çocuklar için neredeyse imkansız bir durum. Ulaşacağınız noktaya ne kadar çabuk varmak isteseniz de arada küçük molalar vererek hareket etmelerine müsaade edin.

SAĞLIKLI YİYECEKLER STOKLAYIN

Arabada çocuğunuz ile yolculuk ederken mutlaka birkaç atıştırmalık bulundurmaya gayret edin. Paketli ve şekerli ürünler yerine meyve tercih edebilirsiniz.