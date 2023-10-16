Çukurca'daki tarihi kale evleri turizme kazandırılacak
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce 7'si restore edilen, 2'sinde ise bu yıl çalışma başlatılan tarihi kale evleri, turizme kazandırılacak.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce 7'si restore edilen, 2'sinde ise bu yıl çalışma başlatılan tarihi kale evleri, turizme kazandırılacak.
İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 2016'da birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve bölgenin sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alan kale evlerinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.