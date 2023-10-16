Çukurca'daki tarihi kale evleri turizme kazandırılacak

İlçe sakinlerinden Mahmut Güneş de kale evlerinde geçmişte dedelerinin yaşadığını belirterek, "Bizim için çok şey ifade ediyor. Eskiden yaşam yeriydi. Evler yeniden restore ediliyor. Bu çalışmadan dolayı mutluyuz. Bu evler ilçemize birçok anlamda katkı sunacak. Yerli ve yabancı turistler ilçemize gelip buraları görsün. İlçedeki herkes bu çalışmadan memnun. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.