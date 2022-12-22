Tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile bütünlüğü koruyabilmiş, geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdüren ender örneklerden biri olarak gösterilen Cumalıkızık, '2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü' seçildi.
Arnavut kaldırımlı yolları ve asırlık Osmanlı evleriyle bilinen köy, Birleşmiş Milletler tarafından bu unvana layık görüldü
Cumalıkızık, 57 ülke tarafından aday gösterilen 136 köy arasından '2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü' programına seçildi.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılması gibi 9 farklı kriterin hepsine sahip olduğu vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tarihi dokusuna zarar verilmeden yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Cumalıkızık’a gelen turistler, tarihi yapıların ve yörenin tadını çıkarıyor.