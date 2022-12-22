Tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile bütünlüğü koruyabilmiş, geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdüren ender örneklerden biri olarak gösterilen Cumalıkızık, '2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü' seçildi.