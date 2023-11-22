Denizli mağaraları turizme katkı sağlıyor

KELOĞLAN MAĞARASI
Acıpayam ilçesindeki Dodurgalar Mahallesi’nde 1990’lı yıllarda bulunan Keloğlan Mağarası da 2003 yılında turizme kazandırıldı.
Mallı Dağı’nın doğu yamacında, 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası’nda farklı noktalara yerleştirilen renkli aydınlatmalar, sütun, sarkıt, dikit ve travertenlerin oluşturduğu atmosfere ayrı bir hava katıyor.
Mağaranın ziyaretlerden sorumlu görevlisi Ercan Dana, mağaraya ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Yıllık ortalama 19 bin ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. İçerideki ışıklandırmayı çok beğenenler oluyor. Genelde aileler ve tur otobüsleriyle yabancı turistler geliyor. Astım, bronşit olan kişilere faydası olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.