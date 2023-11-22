Denizli mağaraları turizme katkı sağlıyor

"KAKLIK MAĞARASI, PAMUKKALE'YE ALTERNATİF DEĞİL"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası’nın eşsiz bir yer olduğunu belirterek, “Pamukkale’ye gelen turistlerin çok önemli bir bölümü turlarla Kaklık Mağarası’na da geliyor. Aylık ortalama 10 binin üzerinde ücretli ziyaretçimiz oluyor. Ücretsiz giriş hakları olanları da saydığımızda aylık 20 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.

Kepenek, mağarada misafirlerin güvenli şekilde vakit geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını “Kaklık Mağarası, bir tane daha olmayan bir mağara. Bu nedenle kıymetini bilmemiz gerekiyor. Suyundaki bazı minerallerin deri hastalıklarına da iyi geldiği bilindiğinden sağlık açısından da önemli bir çekim merkezi. Kaklık Mağarası’na ilgiyi daha çok tanıtarak, daha çok bilinmesine olanak sağlayarak ayda 30 bin ziyaretçi sayısına ulaşmaya çalışıyoruz" diye ifade etti.