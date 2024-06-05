Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de
Dior, D Maris Bay'de yepyeni bir Dioriviera pop-up mağazası açıyor. Kadın giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve güneş gözlüğü koleksiyonlarının sunulduğu Dioriviera mağazası 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Dioriviera koleksiyonu, dünyanın dört bir yanındaki çok özel tatil destinasyonlarında açılan pop-up’larda büyüleyici bir seyahat davetiyesi sunuyor. Maison, Marmaris’teki D Maris Bay’de 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek yepyeni bir sezonluk mağaza açıyor.