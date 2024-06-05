Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de

Dior, D Maris Bay'de yepyeni bir Dioriviera pop-up mağazası açıyor. Kadın giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve güneş gözlüğü koleksiyonlarının sunulduğu Dioriviera mağazası 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 1

Dioriviera  koleksiyonu, dünyanın dört bir yanındaki çok özel tatil destinasyonlarında açılan pop-up’larda büyüleyici bir seyahat davetiyesi sunuyor. Maison, Marmaris’teki D Maris Bay’de 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek yepyeni bir sezonluk mağaza açıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 2

ENERJİ DOLU BİR YAZ ATMOSFERİ

Dioriviera 2024 koleksiyonunun yer aldığı mağazada, rengarenk tonlarla Dior’un imzası haline gelen Toile de Jouy deseninin birlikteliği, enerji dolu bir yaz atmosferi yaratıyor.

Olağanüstü bir ambiyansla sunulan tasarımlar, koleksiyonun parlak ve ışıltılı paletiyle tezat oluşturan bej, beyaz, krem gibi yumuşak ve doğal tonların vurguladığı, güneşli bir dekorla sergileniyor.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 3

RAFİNE BİR ATMOSFER

Özel olarak tasarlanmış bambu mobilyalar, mekanı incelikle tamamlayarak sıcak ve sonsuz derecede rafine bir atmosfer hazırlıyor. Maria Grazia Chiuri imzalı siluetler, vitrinlerde çiçeklerle taçlandırılmış görkemli bir güneşin yanında dururken, vahşi hayvanları temsil eden heykeller terasa ekstra bir sihir katıyor. 

Kadın giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve güneş gözlüğü koleksiyonlarının sunulduğu Dioriviera mağazasının yanı sıra Maison, yaz tatilinin keyifli anlarına eşlik etmek üzere büyük bir sürpriz daha hazırlıyor. 

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 4

Dior Dolce Vita’sının karşı konulmaz bir şekilde parlayan neşeli ruhu, butiğin ötesine uzanarak ziyaretçilere zamandan bağımsız bir mola sunuyor.

Otel havuzunun kenarındaki plaj sandalyeleri, şezlonglar, minderler, şemsiyeler ve dış mekan mobilyaları, mercan renkli yıldızlardan oluşan bir takımyıldızını resmeden Toile de Jouy Soleil deseniyle süsleniyor.  

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 5

Zarafete, yolculuklara ve Maison için çok değerli olan yaşam sanatına adanan bu büyüleyici hikaye, ayrıcalıklı yaz destinasyonlarına yapılacak seyahatleri unutulmaz kılmak üzere yazılıyor.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 6

DIORIVIERA 2024 HAKKINDA

Maria Grazia Chiuri tarafından tasarlanan Dioriviera koleksiyonu, uzaklara gitmenin yanında, Christian Dior'un ebedi seyahat hayaline bir övgü olarak yeniden keşfediliyor ve güneşin enerjisiyle, sonsuz bir neşeyle buluşuyor. 

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 7

Dior Kadın Koleksiyonları Kreatif Direktörü tarafından kutlanan ebedi bir sembol olan “Toile de Jouy”, bereketli doğayı ve güneş takımyıldızını resmeden iki eşsiz versiyonla yeniden yorumlanıyor.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 8

Sezonun renk paleti su yeşili, toz pembe ve limon renkleri üzerinden lacivertten mercana kadar uzanan, enerji dolu tonlardan oluşuyor. Asidik renklerdeki motifler bir dizi elbise, etek, bluz ve üst giyim parçası üzerinde tazelik ve doğallıkla dolu bir yazlık gardırop oluşturuyor. 

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 9

“Toile de Jouy Sauvage” ve “Toile de Jouy Soleil” ismi verilen bu varyasyonlar, panço, peştemal ve pareo gibi bir plaj aksesuarları serisinin yanı sıra, ikonik kazayağı deseniyle süslenmiş ipek eşarplarda da kendini gösteriyor.

Bu büyüleyici desenler Lady D-Lite ve Dior Book Tote çantaları süslerken Lady D-Joy'da da hasırla yeniden yorumlanıyor. Hasır şapkalar, Dioriviera cazibesiyle somutlaşan Akdeniz zarafetini yansıtıyor. Dior Sun deri sandaletler ve platformlu versiyonlarıyla yeniden tasarlanan, “Christian Dior” yazılı Dway terlikler, görünümleri incelikle vurguluyor.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 10

Bu muhteşem evreni tamamlamak üzere, Dior Maison koleksiyonunun temel parçaları olan yoga matları, şemsiyeler ve plaj sandalyeleri, yaz için yeniden tasarlanarak koleksiyondaki yerini alıyor. Narin dekoratif objeler, sofra takımları ve işlemeli yastıklardan oluşan seçki ise, tatilin getirdiği hafiflikle renklenen tatlı yaşam tarzına övgü niteliğindeki bu koleksiyonun tamamlayıcısı oluyor.

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 11

Mayıs ayından itibaren Cannes Nammos'tan D-Maris, Hawai ve Sanya'ya kadar farklı tatil destinasyonlarında ve pop-up mağazalarda keşfedilebilecek Dioriviera koleksiyonu, zamanın ötesinde bir ara vaat ediyor.

Koleksiyonun sunumu için, tamamı deniz kabuklarından yontulmuş gibi görünen bir dekorla yaratılan çok özel dünya, “Toile de Jouy” deseninden ilhamla, gerçek boyutlu vahşi hayvan rölyeflerine de ev sahipliği yapıyor. 

İşte D Maris Bay’de açılan yepyeni Dioriviera pop-up mağazası...

Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 12
Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 13
Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 14
Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 15
Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de - 16
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