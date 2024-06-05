Dior, yepyeni Dioriviera pop-up mağazasıyla D Maris Bay’de

RAFİNE BİR ATMOSFER

Özel olarak tasarlanmış bambu mobilyalar, mekanı incelikle tamamlayarak sıcak ve sonsuz derecede rafine bir atmosfer hazırlıyor. Maria Grazia Chiuri imzalı siluetler, vitrinlerde çiçeklerle taçlandırılmış görkemli bir güneşin yanında dururken, vahşi hayvanları temsil eden heykeller terasa ekstra bir sihir katıyor.

Kadın giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve güneş gözlüğü koleksiyonlarının sunulduğu Dioriviera mağazasının yanı sıra Maison, yaz tatilinin keyifli anlarına eşlik etmek üzere büyük bir sürpriz daha hazırlıyor.