Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapının restorasyonu için çalışma yapılıyor
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki depremlerde hafif, orta ve ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki 12 eserin restorasyonu için çalışma yapılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından bu illerde bulunan kendi sorumluluğundaki yapılarla ilgili çalışma başlattı.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 184 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı.