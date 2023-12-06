Diyarbakır'da depremde zarar gören 12 tarihi yapının restorasyonu için çalışma yapılıyor

"YAPIYI GELECEK NESİLLERE EN SAĞLAM ŞEKİLDE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yapılara yönelik yaptıkları analiz testleri ve projeleri çeşitli üniversitelerden konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulu nezaretinde yaptıklarını ifade eden Demir, "Bizim için her fikrin önemi vardı. Çünkü bu yapılar bizim için önemli" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Avrupa'da bu konuda öncü ülkelerin yaptığı restorasyonlarla malzeme, işçilik ve uygulama konusunda yarışacak düzeyde olduklarına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Ulu Cami çok önemli ve büyük bir yapı. Yaklaşık 7 yıldır restorasyonu tamamlanmış olmasına rağmen depremde herhangi bir hasar almadı ve depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yaptı, barınma merkezi oldu. Bu da bizim yaptığımız restorasyonların titizlik ve kalitesini gösteriyor. Bu yapılar bize ecdat yadigarı. Bunların geleceğe aktarılması için titiz davranıyoruz. Her taşın, tuğlanın, yapıyı oluşturan bütün öğelerin bizim için hayati bir önemi var. En az müdahaleyle yapıyı gelecek nesillere en sağlam şekilde aktarmayı hedefliyoruz."