Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede

Uluslararası araştırma şirketi "Euromonitor International” tarafından hazırlanan "dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesine Türkiye'den iki şehir girdi. İlk 5'e giren şehirlerden biri, nüfusunun 12 katı turist ağırlamayı başararak "isimsiz kahraman" olmayı başardı. İşte dünyanın en çok talep gören rotaları arasında girmeyi başaran iki şehir...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede - 1

BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı. Pandemi öncesi döneme geri dönüşün başladığı 2023 yılında İstanbul ve Antalya, yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede - 2

İSTANBUL'UN TURİST SAYISI YÜZDE 26 ARTTI

Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "isimsiz kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede - 3

İSİMSİZ KAHRAMAN: ANTALYA

Ülkemizin sevilen tatil rotalarından biri olan Antalya ise 2023 yılında nüfusunun 12 katı turisti ağırladı. Şehrin nüfusu 1,3 milyon olarak belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 16,5 milyon turisti ağırlayan şehri en çok Alman, Rus ve İngilizler ziyaret etti.

2022'e kıyasla turist sayısında yüzde 29'lık artış yakalayan Antalya'nın 2024 yılında da ziyaretçi saysını artırması bekleniyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede - 4

BBC'nin yazısını kaleme alan seyahat yazarı Stacey Leasca, şehir için "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir keresinde 'Hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede - 5

PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ VAR

BBC'nin haberine göre, salgın dönemi ve sonrası kısıtlamaların gevşemesiyle yurt dışına çıkan turist sayısında belirgin bir artış görüldü.

Türkiye genelinde iç ve dış hatlardaki uçuşlar da artış gözlemlendi. 2022'ye kıyasla 2023 yılında uçular, yüzde 16,3 arttı.

DAHA FAZLA GÖSTER