Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede

İSTANBUL'UN TURİST SAYISI YÜZDE 26 ARTTI

Euromonitor International verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri arasında yer alan İstanbul, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

İstanbul listenin başında yer alırken, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai yer aldı. Dördüncü sırada ise BBC'nin "isimsiz kahraman" olarak nitelediği Antalya yer aldı.