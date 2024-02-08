Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye'den 2 şehir listede
Uluslararası araştırma şirketi "Euromonitor International” tarafından hazırlanan "dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesine Türkiye'den iki şehir girdi. İlk 5'e giren şehirlerden biri, nüfusunun 12 katı turist ağırlamayı başararak "isimsiz kahraman" olmayı başardı. İşte dünyanın en çok talep gören rotaları arasında girmeyi başaran iki şehir...
BBC Travel, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı. Pandemi öncesi döneme geri dönüşün başladığı 2023 yılında İstanbul ve Antalya, yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.