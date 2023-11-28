Düzce ve Karabük'teki mağaralar doğa tutkunlarının gözdesi

ELDE EDİLEN GELİR, KÖYLERE SAĞLANAN HİZMETLERDE KULLANILIYOR
İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Sözen, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Bulak köyünde yer alan mağaranın işletmesini 2022'de devraldıklarının bilgisini verdi.
Dikitler, sarkıtlar, travertenler, göletler ve yer altı su kaynağıyla tabiat harikası mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin, girişin ardından dar bölümden geçerek ulaştıkları ana galeride muhteşem bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Sözen, şöyle devam etti:
"Mağaranın içerisinde ilerledikçe de bu güzel görüntü etkisini arttırarak devam eder. Mağaranın ilerleyen bölümlerindeki su, yer yer 10-15 metrelik yükseklikten düşerek şelale oluşturduktan sonra yer altında kaybolmaktadır. Daha sonra bu su, birinci giriş ağzının bulunduğu noktada tekrar yüzeye çıkarak, Mencilis kaynağı çıkış ağzını oluşturmaktadır."