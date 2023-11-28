Düzce ve Karabük'teki mağaralar doğa tutkunlarının gözdesi

Aynan, mağarayı Türkiye'nin ve dünyanın tanımasını istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını anlatarak, "Gelip görsünler, gözlerine inanamadan çıkacaklar buradan. Burası çok güzel. Dışarıya çıktıktan sonra da diğer bölümlerde çay, kahve içebiliyorsunuz. Küçük piknik alanları var" diye konuştu.



Deniz turizmiyle ön plana çıkan Akçakoca'daki Fakıllı Mağarası'nın ise alternatif turizm rotalarından birisi olduğuna dikkati çeken Aynan, muhteşem doğal galerilere sahip bin metre uzunluğundaki mağaranın, 350 metresinin hizmete açık olduğunu, deniz turizmi için ilçeye gelen misafirlerin mutlaka bu doğal güzelliği görmelerini tavsiye etti.