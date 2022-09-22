En güzel 8 sonbahar rotası

ABANT

Sonbaharın görülmeye değer rotalarından Abant, her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Abant; eşsiz manzaraları, tertemiz göl ve dağ havasıyla, Bolu kent merkezinin 35 km güneybatısında yer alıyor. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığıyla da bilinen ve hafta sonu şehirden uzaklaşmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yürüyüş ve piknik yapabilir, ata ve faytona binebilirsiniz. Sonbaharın ortaya çıkardığı eşsiz manzara ve renk cümbüşüyle Abant bu mevsim daha da huzurlu.