En güzel kayak rotaları

Kış turizminin en popüler kayak rotası: Bursa Uludağ

Uludağ, kış turizmi denince akla gelen ilk kayak rotalarından biri. İstanbul’a yakınlığıyla bilinen ve en fazla tercih edilen kayak merkezi olan Uludağ, civarındaki kayak otellerinin yanı sıra eğlence mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Bursa şehir merkezine yalnızca 40 km uzaklıkta olan Uludağ Kayak Merkezi, en uzunu 2750 metre olan (Tutyeli Pisti) yaklaşık 20 adet kayak pistine sahip. Kayak ve snowboard başta olmak üzere kış sporlarının yanı sıra doğa gezileri için de ideal bir bölge olan Uludağ ve çevresi, kış tatilini dolu dolu yaşamak isteyenler için çok çeşitli aktivite ve gezi seçenekleri de sunuyor.