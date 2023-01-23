En güzel kayak rotaları

Uludağ, kış turizmi denince akla gelen ilk kayak rotalarından biri. İstanbul’a yakınlığıyla bilinen ve en fazla tercih edilen kayak merkezi olan Uludağ, civarındaki kayak otellerinin yanı sıra eğlence mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Bursa şehir merkezine yalnızca 40 km uzaklıkta olan Uludağ Kayak Merkezi, en uzunu 2750 metre olan (Tutyeli Pisti) yaklaşık 20 adet kayak pistine sahip. Kayak ve snowboard başta olmak üzere kış sporlarının yanı sıra doğa gezileri için de ideal bir bölge olan Uludağ ve çevresi, kış tatilini dolu dolu yaşamak isteyenler için çok çeşitli aktivite ve gezi seçenekleri de sunuyor.
İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen bir diğer kayak merkezi olan Kartepe, kayak için ideal kar kalınlığı, civarında bulunan lüks oteller, profesyonel kayakçılardan kayak sporunu ilk kez deneyimlemek isteyen gezginlere kadar birçok sporcu profiline hitap eden pist çeşitliliğiyle öne çıkan kayak rotaları arasında. 1700 metreye ulaşan yüksekliğiyle muhteşem dağ manzarası, beş yıldızlı otel hizmetleri, uygun ekipman kiralama imkânı ve civarındaki doğal güzelliklerle Kartepe, kayak tatili için pek çok alternatif sunuyor.
Köroğlu Dağları’nda zirvesi 2000 metreyi bulan, İstanbul ve Ankara’nın tam ortasındaki lokasyonuyla kış turizminin uğrak yeri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 5 konaklama tesisi ve çeşitli zorluk derecelerine sahip, toplam uzunluğu 20 kilometreyi bulan 13 farklı kayak pisti bulunuyor. Merkez, çevresinde bulunan yaylalar, doğa harikası milli parklar, göller ve mesire yerleriyle öne çıkıyor. Türkiye’nin en üst düzey snowpark projesine ev sahipliği yapan Kartalkaya, snowboard tutkunları için de en uygun kayak rotaları arasında.
Kış tatilinde şehirden uzaklaşmak ve bambaşka bir coğrafyayı keşfetmek isteyenler için mükemmel bir adres olan Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, 10’dan fazla küçük dağ oteliyle ziyaretçilerine kütük evlerde konaklama seçeneği sunuyor. Uygun ekipman kiralama imkânıyla da öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi’ne son yılların en popüler ve en özgün seyahat olanağını sunan Doğu Ekspresi’yle de gidilebiliyor. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan Sarıkamış kayak pistleri, dünyada sadece Alpler’de bulunan toz kristal kar cinsiyle özgün bir doğal güzellik sunuyor.
Yüksekliği 4000 metreye yaklaşan, Kayseri’nin gözbebeği Erciyes Dağı, İç Anadolu’nun en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Sönmüş bir yanardağ olan Erciyes Dağı’nın karlı yamaçları, mutfağıyla meşhur Kayseri’de kış sporları için ideal bir kayak merkezi sunuyor. Kasım ayından nisan ayına kadar uzun bir kayak sezonu vadeden, yoğunlukla üç yıldızlı otellerde konaklama olanaklarının yanı sıra yöresel lezzetler de sunan Erciyes Kayak Merkezi’nin Uludağ’ı aratmayan kayak pistleri, heyecan ve adrenalin tutkunlarının öncelikli tercihlerinden. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi kolay, orta ve zor olarak gruplanan pist seçenekleriyle her seviyeden kayak ve snowboard tutkununa hitap ediyor.
Palandöken Kayak Merkezi, Doğu Anadolu’nun büyük kentlerinden Erzurum’a yalnızca 10 kilometre uzaklıktaki konumuyla bölge için cazip bir kış turizmi alternatifi sunuyor. Yaklaşık 150 gün süren kış sezonuyla Palandöken Kayak Merkezi, aynı zamanda dünyadaki kayak merkezleri arasında şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Toplam pist uzunluğu 30 kilometreyi bulan bu dev alan, zorlu ve dik pistleriyle profesyonel sporcuları ve dağcıları ağırlarken, yerli ve yabancı turistler arasında son yıllarda giderek popülerleşen bir seçenek haline geldi. Konaklama seçenekleri arasında Palandöken’de kamp olanakları, oteller bölgesi ve Erzurum şehir merkezindeki oteller bulunuyor.
Kaynak: Brandlifemag