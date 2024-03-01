En kolay ve ucuz tatil trendi olabilir: Hiçbir şey yapmamak (Do nothing vacation)
Seyahat planlarını yapmaya başladınız ama nereye gideceğiniz veya ne tür bir seyahat yapacağınız konusunda kararsızsınız. O zaman planlarınızı baştan yazacak yeni tatil trendiyle tanışın: Hiçbir şey yapmamak.
Seyahat rotanızı oluşturmadan önce en revaçtaki tatil trendlerini mutlaka göz atın belki de hayalinizdeki tatil için "hiçbir şey yapmanıza" gerek yoktur.
Son yıllarda tatilciler için rahatlamak öncelik haline gelmeye başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, "hiçbir şey yapmamak" (do-nothing vacation) adlı tatil trendi giderek popüler hale gelmeye başladı.